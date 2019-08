Splnění třetího snu na dosah. Slavii stojí v cestě Kluž.

Fotbalisté pražské Slavie jako tradičně už dva dny před venkovním pohárovým utkáním zamířili k úternímu úvodnímu duelu závěrečného 4. předkola Ligy mistrů v Kluži, v němž budou usilovat o vysněný postup do základní skupiny. Až na rekonvalescenta záložníka Jakuba Hromadu vyrazil český šampion do Rumunska s kompletním kádrem.

"Všichni se hrozně moc na to play off těšíme, protože jsme k tomu směřovali celý rok. Byl to sen vyhrát titul, vyhráli jsme i double a tohle je další krok, který jsme si určili už tenkrát před více než rokem. Dneska tam jedeme a chceme si splnit ten další cíl a sen," řekl před odletem Zdeněk Houštecký, asistent slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského.

Červenobílí vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů až v závěrečném 4. předkole a zůstali jediným českým zástupcem v pohárech. Zbylé celky totiž už vypadly v kvalifikaci Evropské ligy. Slávisté budou usilovat o druhou účast v hlavní fázi Ligy mistrů a první od roku 2007. Pokud by přeš Kluž nepřešli, čekala by je stejně jako v předchozích dvou letech skupina Evropské ligy.

"Těšíme se strašně moc, už je to konečně tady tenhle velký zápas. Chceme po 12 letech postoupit do Ligy mistrů a uděláme pro to všechno," dodal obránce Jan Bořil, jenž vynechal páteční ligový zápas v Českých Budějovicích, ale nyní už je fit. "Měl jsem jen takové bolení v krku, ale už je to pryč. Už jsem se dal do kupy," dodal.

Do Kluže odletěl kompletní kádr až na záložníka Hromadu. "Ti kluci si zaslouží tam jet, bohužel se pak na někoho nedostane, někdo dostane černého Petra. To je život. Kluci stojí a drží při sobě. Všichni jsou pozitivně naladěni a dělají maximum pro tým. Chystá se tam i celé vedení," podotkl Houštecký.

Kluž ve 3. předkole po domácí remíze 1:1 a venkovní výhře 4:3 překvapivě vyřadila Celtic Glasgow. "Všichni jsme si přáli Celtic, protože jsou to ostrovy, velká atmosféra. Byli jsme osobně jak na zápase v Kluži, tak na Celticu. Ten mančaft vyřadil Celtic, takže má ohromou kvalitu. Jsou to zkušení hráči, mají od pěti do 30 startů v Lize mistrů," řekl asistent.

"Jsou doopravdy silní na balonu, jsou to techničtí hráči. V základní sestavě bývají jen dva tři Rumuni, jinak jsou to hodně hráči z Jižní Ameriky. Taková technická směsice hráčů. Máme na ně něco připravené a ukáže se nám až na hřišti, jak se nám to vše povede zrealizovat," dodal.

Pražané dnes ještě trénovali v Edenu a před osmou hodinou odletěli z Ruzyně do Rumunska. "Létali jsme takhle dva dny předem, ale trénink jsme absolvovali až tam. Teď jsme zvolili tento model. Ono je to tak nějak v podstatě jedno, my si to vždy přizpůsobíme ke své pohodě," uvedl Houštecký.

V pondělí čeká slávisty v Kluži předzápasový trénink, úterní duel má výkop v 21:00 SELČ. V Rumunsku je o hodinu více, v den utkání má být přes 30 stupňů Celsia. Odveta se hraje v Edenu o týden později ve středu.