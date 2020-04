Stroj na góly. Německý kanonýr Völler slaví šedesátiny

Německý fotbalista a trenér Rudi Völler, který 13. dubna slaví šedesátiny, patřil v 80. a 90. letech k nejobávanějším útočníkům na světě. Góly dával ze všech pozic, ať už levačkou, pravačkou nebo hlavou. Ke dvěma medailím z mistrovství světa z let 1990 (zlato) a 1986 (stříbro) přidal stříbro i jako reprezentační trenér Německa (2002). V pozdějších letech se Völler stal sportovním ředitelem Bayeru Leverkusen.

Po zlatém šampionátu v Itálii chtěl s reprezentací skončit, ale trenér Berti Vogts ho přemluvil. Völler se loučil po Euru 1992, kde kvůli zlomené ruce odehrál jen jeden poločas. O dva roky později se však vrátil a dostal se do nominace na světový šampionát v USA. Prohrané čtvrtfinále s Bulharskem bylo definitivně Völlerovou labutí písní v národním týmu, za který v 90 zápasech nastřílel 47 branek.

Rodák z Hanau (1960) se odmalička chtěl stát fotbalistou, přes Kickers Offenbach a Mnichov 1860 se dostal do Werderu Brémy, odkud ho v roce 1987 koupil AS Řím. Ve věčném městě se "létající Němec" brzy stal miláčkem publika, po pěti letech se stěhoval do Olympique Marseille, v jehož dresu se dočkal triumfu v Lize mistrů (1993). Na sklonku kariéry si Völler zahrál za Bayer Leverkusen, kde v roce 1996 pověsil kopačky na hřebík a přešel do managementu.