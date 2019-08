Superhrdina Griezmann. Dal gól jako Messi, slavil jako LeBron

Debut jako z pohádky. Fotbalový útočník Antoine Griezmann si poprvé vyzkoušel, jaké to je vyběhnout na hřišti Barcelony jako domácí hráč. Francouz vstřelil dva góly a pomohl tak otočit průběh utkání. Trefu oslavil po vzoru basketbalisty LeBrona Jamese.

Nebyla to jednoduchá úloha. Barcelona v prvním kole podlehla Bilbau 0:1 a nutně potřebovala doma zabrat. K dispozici však neměl trenér Ernesto Valverde hvězdného Lionela Messiho, jeho věrného druha Luise Suáreze, ani mladé křídlo Ousmanea Dembélého. Také proto se v základní sestavě objevil jednadvacetiletý neznámý mladík Sayol.

Možná i tyto okolnosti vybičovali posilu Katalánců ke snovému domácímu debutu. Když Betis v 15. minutě díky Fekirovi udeřil, oči všech fanoušků vzhlíželi právě k němu. Griezmann těsně před poločasovou pauzou srovnal a krátce po ní navýšil na 2:1. Zejména druhá branka stála za to.

Z hranice vápna si navedl míč na levou nohu a krásně jej zatočil do boční sítě. Po zápase přiznal, že to okoukal u svého slavného parťáka. "Viděl jsem, že Leo Messi dává takové góly na tréninku, tak jsem se pokusil udělat to samé," uvedl novinářům po utkání.

Následnou oslavu si užil. Doběhl k rohu hrací plochy, kde již byla připravena nádoba s konfetami. Ty vzal a vyhodil do vzduchu, jako to dělává basketbalová superstar LeBron James s křídou v NBA. "Líbí se mi tenhle LeBronův rituál a chtěl jsem ho napodobit," pravil s úsměvem.

Také kvitoval, že jeho tým dokázal zareagovat na nepodařené první kolo. "Po prohře v Bilbau toho bylo hodně řečeno. Když prohrajete, musí přijít velká reakce. Museli jsme celý týden tvrdě pracovat a opravdu jsme chtěli odehrát další zápas. Zlepšili jsme se, ale stále musíme ještě některé detaily vyladit," řekl francouzský mistr světa.

Nyní si může trochu oddychnout. Na příští zápas španělské La Ligy by už měl být v pořádku miláček davu Leo Messi.