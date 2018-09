Terry a Lampard opět spolu? Kdepak, obránce je příliš drahý

Spojení dvou fotbalových legend, Franka Lamparda a Johna Terryho, mohlo znovu ožít. Právě Lampard je trenérem anglického Derby County a připustil, že by bývalého parťáka v týmu rád přivítal. Bohužel, tým si to nemůže z finančních důvodů dovolit.

Sedmatřicetiletý John Terry je nyní na volné noze. Před minulou sezonou ukončil angažmá v milované Chelsea a loňský ročník strávil v druholigové Aston Ville. Poté, co se mu s týmem nepodařil postup do Premier League, v klubu skončil. Bývalý kapitán anglické reprezentace ale kariéru končit nehodlá.

Už se zdálo, že si Terry najde nové útočiště v Rusku. O služby legendárního stopera měl zájem Spartak Moskva, avšak hráč nabídku odmítl. Jako zdůvodnění neuskutečněné transakce Angličan uvedl, že se do Ruska nechce jeho rodině.

A tak zkušený zadák nadále hledá klub, kde by mohl pokračovat. Ve svém celku by ho rád přivítal jeho dlouholetý spoluhráč z Chelsea Frank Lampard. "John je skvělý hráč a skvělý člověk. Byl by přínosem pro každý klub," vysekl mu poklonu bývalý záložník. "Bral bych ho sem hned, ale musíme myslet také na náš platový rozpočet, na hráče, které máme a na to, jaké jsou naše priority," uvedl důvody, proč k příchodu nedojde.

"Museli jsme prodat našeho nejlepšího střelce v minulé sezóně," pokračoval Lampard. Tím nebyl nikdo jiný než český střelec Matěj Vydra, který se přesunul do prvoligového Burnley. Jakékoli finanční problémy však novopečený trenér zavrhl. "Neříkám, že jsme ho museli prodat, ale myslím tím, že jsme chtěli udělat prostor pro další hráče, abychom mohli udělat větší změny, které se týkají celé útočné fáze," popsal situaci kouč Derby County.

Otázkou zůstává, kam zamíří Terryho další kroky. V Anglii se spekuluje o jeho návratu na Stamford Bridge, kde by mu kouč Maurizio Sarri rád nabídl místo trenéra klubové akademie. To by však znamenalo konec s aktivním fotbalem. "Ať už John bude dělat cokoliv, bude v tom skvělý. Musí se rozhodnout sám. Když jste ale taková legenda jako on a jste zvyklý tvrdě pracovat, tak vám půjde všechno. Je jedno, jestli to bude v médiích nebo v klubovém managementu," dodal Lampard na adresu bývalého kolegy.