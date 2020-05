Trenér Bergama prodělal koronavirus, nevěděl o tom

Trenér fotbalistů Atalanty Bergamo Gian Piero Gasperini prodělal hned na začátku března v době nástupu pandemie koronaviru nemoc covid-19. Zjistil to ale až při aktuálních testech mezi hráči a členy realizačních týmů v italských klubech, při nichž se objevily v Gasperiniho těle protilátky. V době nemoci Gasperini testován nebyl, protože neměl horečku, což byla v té době jedna z podmínek k odběru vzorku.

"Den před zápasem Ligy mistrů proti Valencii 10. března se mi udělalo zle. Další dvě noci jsem vůbec nespal. Neměl jsem sice horečku, ale přišlo mi, jako bych měl čtyřicítky," uvedl dvaašedesátiletý Gasperini v rozhovoru pro Gazzettu dello Sport. Právě duel s Valencií byl zpětně považován za katalyzátor epidemie koronaviru v Lombardii, která se stala nejhůře zasaženým regionem v Itálii.

"Každé dvě minuty jsme slyšeli sirény sanitek, protože naše sportovní centrum v Bergamu je nedaleko nemocnice. Bylo to jako ve válečné zóně," popsal tehdejší atmosféru a přiznal, že v noci ho trápily černé myšlenky. "Říkal jsem si: Co se mnou bude, když budu muset teď do nemocnice? Teď nemůžu umřít, ještě toho mám tolik na práci," řekl.

Během nemoci ztratil i chuť, oficiální potvrzení, že prodělal covid-19, ale získal až nedávno, když se při návratu klubů k týmovým tréninkům začalo s testováním hráčů a členů realizačních týmů. "Před deseti dny testy na protilátky potvrdily, že jsem měl covid-19. Mám sice protilátky v krvi, ale neznamená to, že jsem úplně imunní," uvedl.