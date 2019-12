Třikrát ofsajd ramenem. V Anglii znovu úřadovalo video

Období vánočních svátků a fotbal. Tohle spojení je pro Brity svaté a patří k vrcholům sezony v nejvyšší anglické soutěži. Jenže po předposledním hracím dnu tohoto desetiletí se znovu ze všech stran ozývá pouze jedna magická zkratka - VAR.

Na Ostrovech si stále na videorozhodčího zvykají a od začátku sezony se na systém VAR snáší víc kritiky než pozitivních reakcí. Hlasy "videoskeptiků" opět zesílily po sobotním programu Premier League, v němž video hned třikrát odvolalo branku kvůli nepatrnému ofsajdu.

Do pomyslné ofsajdové čáry se totiž počítá část těla nejbližší brance, kterou lze vstřelit gól. Teemu Pukki z Norwiche, Wilfried Zaha z Crystal Palace i Dan Burn z Brightonu tak doplatili na to, že podle kalibrované čáry měli v ofsajdové pozici část ramena.

🚨 We shall rename today "offside by a shoulder day" in the Premier League.



First it was Dan Burn, then Wilfried Zaha and now Teemu Pukki all have goals chalked off by VAR for being offside... pic.twitter.com/k4mxWZAtMI - Joe Prince-Wright (@JPW_NBCSports) December 28, 2019

"Zabíjí to hru. Každý týden se mluví jen o videu a už je to otrava," neskrýval své znechucení Zaha.

Naopak další "okradený" střelec Dan Burn to bral v rámci mezí sportovně: "Už potřetí mi vzal VAR branku, není to příjemné. Ale pokud je to ofsajd, tak je to ofsajd. Vím, že to bylo pouze podpaží nebo něco, ale takhle to je nastavené a pravidla platí pro všechny stejná."

Moderátor známého pořadu BBC Match of the Day a jeden z nejlepších anglických fotbalistů všech dob Gary Lineker kritikou nešetřil.

"Je to tady znovu, další nesmysl od systému VAR. Pukkimu vzal gól, když byl nastejno s obráncem. Pokud narýsujete čáru a body a stále to není stoprocentně jasné, tak prosím nerozhodujte za sudí na hřišti. Absurdní," napsal populární moderátor na twitter.