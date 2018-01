Van Dijk prožil debut snů. Klopp ho chválil, Kuyt gratuloval

Lepší začátek své kariéry v novém působišti si mohl jen těžko představit. Belgický obránce Virgil van Dijk, drahá posila Liverpoolu, rozhodl utkání slavného FA Cupu, v němž jeho nový klub porazil Everton. Během své premiéry tak dokázal zařídit postup, porazit městského rivala a stát se hlavní postavou derby. Jeho výkon následně vychvaloval kouč Jürgen Klopp, ke gratulacím se připojil i legendární útočník Dirk Kuyt.

Byl to fantastický večer. Přestože se spousta fanoušků prakticky vysmívala vedení Liverpoolu, že van Dijka přivedlo za astronomických 85 milionů eur, což z něj udělalo nejdražšího obránce na světě, tak se zdá, že se šestadvacetiletý stoper vyplácí. Alespoň prozatím.

Hned ve svém prvním utkání totiž pořádně zabodoval. V 84. minutě zlomil remízový stav a rozbouřil celý Anfield Road. "Nemohlo to být lepší, byla to fantastická noc. Vítězství v derby při mém debutu je něco, o čem sní každý malý chlapec," řekl pro televizi BBC rodák z Bredy.

K utkání přitom neměl vůbec nastoupit, lodivod Jürgen Klopp měl zpočátku o zahajovací sestavě úplně jinou představu. Nakonec se však mohl radovat, protože i díky hře van Dijka dokázal Liverpool utkání zvládnout. "Je to taková pohádka ve světě, kde už mnoho pohádek není. Abych byl upřímný, Virgila jsem původně nechtěl do utkání nasadit, ale Lovren a Klavan hráli minulý týden hodně zápasů, takže jsem nakonec změnil názor. A pomohl," řekl německý trenér.

Bývalý kouč Borussie Dortmund navíc vůbec nešetřil slovy chvály na adresu svého nového svěřence. "Ukázal přesně to, co si od něj představujeme. Měl skvělý první dotek, hrál dobře pod tlakem, navíc byl neustálou hrozbou pro soupeře," uvedl.

Pochvala od legendy

Klopp nebyl jediný, kdo si liverpoolskou posilu pochvaloval. Na svém twitterovém účtu pogratuloval střelci rozhodující branky i Dirk Kuyt. Ten sám během svého šestiletého působení na Anfieldu pětkrát v derby proti Evertonu skóroval.

This is how we do it in the Merseyside derby 😉 Congratulations on a great debut Virgil van Dijk 💪🏻💪🏻💪🏻 #Liverpool #LFC pic.twitter.com/0Du3uK792E