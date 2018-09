VIDEO: Brankář si na hřišti upravoval dres. A byl z toho vlastňák

Tak to byl hodně velký nářez. Brankář Stuttgartu Ron-Robert Zieler předvedl v zápase proti Brémám neskutečnou minelu, která upoutala nejen všechny přihlížející. Nad kuriózním vlastním gólem musel kroutit hlavou snad každý. Strážce domácí svatyně však měl nakonec štěstí v neštěstí, jeho týmu se podařilo skórovat hned dvakrát a v duelu s Werderem mohl i přes nezáviděníhodný moment slavit vítězství.

Nejzajímavějším okamžikem bundesligového zápasu mezi Stuttgartem a Brémami tentokrát nebyly klasické góly jako obvykle, ale hodně kuriózní vlastenec, kterého si vsítil domácí brankář Zieler.

Situace se odehrála v 68. minutě za stavu 1:0 pro domácí. Chorvatský zadák Borna Sosa se na levé straně hřiště ujal autového vhazování, jež namířil na svého brankáře. Ten si ale v osudnou chvíli upravoval štulpny a neviděl, že se balon řítí přímo na něj.

Pak zareagoval hodně zbrkle a ve snaze zabránit balonu v cestě do sítě, nastavil do dráhy jeho letu nohu. Míč nakonec za brankovou čárou skončil a Werder tak vyrovnal na 1:1. Nebýt nerozmyšleného gesta, nic by se přitom nestalo. Gól dosažený přímo z autového vhazování by se totiž nepočítal. Se zásahem gólmana však platil a Zieler měl okamžitě z ostudy kabát.

Naštěstí pro smolaře zápasu a možná i smolaře měsíce stihli jeho spoluhráči přidat další trefu a vyhráli 2:1. Na brankářovu minelu se ale bude jistě ještě hodně dlouho vzpomínat.

