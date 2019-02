VIDEO: Fanoušci Southamptonu gesty zneuctili smrt Saly

Naprosto nechutného chování se dopustili fanoušci Southamptonu v utkání nejvyšší anglické fotbalové ligy proti Cardiffu. Video pořízené jedním divákem na stadionu zachytilo, jak se pár domácích příznivců gesty vysmívá pádu letadla a smrti Emiliana Saly, jenž měl přestoupit právě do velšského klubu.

Před dvěma dny britská policie oficiálně potvrdila, že ve vraku havarovaného letadla v Lamanšském průlivu bylo nalezeno tělo Emiliano Saly, fotbalisty jenž měl přestoupit z Nantes do Cardiffu za rekordních 17 milionů eur.

Fanoušci Svatých, jak se Southamptonu (v tomto případě trochu ironicky) přezdívá, však na svém stadionu památku zesnulého Argentince zneuctili. V sobotním zápase, který byl pro Cardiff po tragédii prvním v Premier League, pár domácích příznivců gesty imitovalo letadlo. Naprosto nechutné a ostudné chování ihned začala řešit policie.

Keep an eye on the bloke in the middle, making plane expressions just two days after the Emiliano Sala confirmation, glad to say they both got ejected but had to shame them #CCFC #SOUCAR pic.twitter.com/nF57gpFMDh