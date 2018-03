VIDEO: Neymar tančil v nočním klubu i se zlomenou nohou

Fotbalista Neymar léčí ve své rodné Brazílii zlomeninu nohy. Podle jeho příspěvků na Instagramu se však zdá, že se začíná nudit a hledá zábavu, kde může. Naposledy byl zachycen, jak tančí v nočním klubu na oslavě sestry své přítelkyně.

Poté, co se na konci února Neymar zranil v zápase jeho PSG proti Marseille a utrpěl zlomeninu nártní kosti, se celý svět začal obávat, jestli se stihne dát do pořádku do letního Mistrovství světa v Rusku, které začíná 14. června. Ihned odletěl do své domoviny, kde je v odborné péči světových lékařů. Před dvěma týdny absolvoval operaci a nyní je v procesu rehabilitace.

Vynikající příležitost na odreagování se mu naskytla, když sestra jeho přítelkyně oslavovala v centru Sao Paula své narozeniny. Nejdražší fotbalista všech dob neotálel, vzal svojí přítelkyni a šli se bavit. Přestože má pravou nohu v ochranné bandáži a pohybuje se o berlích, večírek si náramně užil.

Na videu z Instagramu je jasně vidět, že i se zraněním se Neymar dokáže skvěle hýbat, byť jen po jedné noze.

O kapitána brazilské fotbalové reprezentace se dle posledních informací zajímá slavný Real Madrid. O těchto spekulacích však majitel francouzského giganta Nasser Al-Khelaifi nechce ani slyšet a dodává, že šestadvacetiletý střelec se nikam nestěhuje. Jeho slova potvrzuje také hráčův otec. "Neymarova přítomnost i budoucnost je v PSG," dodal.