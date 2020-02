VIDEO: Penaltový bizár v Japonsku. Střelci se nemohli trefit

V Japonsku to měl to být jeden z vrcholů letošního fotbalového roku. A dlouho také byl - jak Jokohama, tak Vissel Kóbe nastřílely po třech brankách a dramatický souboj o Superpohár gradoval v penaltovém rozstřelu. V tom se ale střelci příliš nevyznamenali.

Penalta se nedá chytit, dá se jenom špatně kopnout. S touto tradiční fotbalovou frází teď japonští sportovní příznivci jistě souhlasí víc než kdekoliv jinde na světě.

Devět neproměněných penalt v řadě, to bude útok na rekord. Přitom první dva pokusy oba týmy proměnily, v dresu Kóbe se mimochodem nemýlila ani někdejší hvězda Barcelony Andrés Iniesta. Pak se ale začaly dít věci.

After a 3-3 draw then nine (9) penalty shoot-out misses in a row, Vissel Kobe finally win the Super Cup against Yokohama F.Marinos 3-2 on penalties #drama pic.twitter.com/yoEnK2SqOM