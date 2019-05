VIDEO: Rozhodčí skóroval. Gól přes mohutné protesty uznal

V nizozemské nižší soutěži došlo k neuvěřitelné situaci, když akci zakončil gólově rozhodčí. Stalo se tak v utkání mezi Harkamese Boys a HSV Hoekem ve čtvrté nejvyšší soutěži.

Celé události předcházel obrovský závar v brankovišti a vysloveně impotentnost domácích útočníků dopravit míč za brankovou čáru. Nejdříve hosty zachránil pohotový brankář zoufalým skokem za sebe a následné zakončení se odrazilo od zadní části těla obránce.

Bohužel pro domácí měl poslední slovo dobíhající sudí, k němuž odraz doputoval tak nešťastně, že balon od něj putoval přímo do brány a i přes velkou snahu obránců se mu "povedlo" skórovat. Následovaly velké protesty, ale jelikož i soudce je součástí hry, nezbývalo mu nic jiného než k nelibosti domácích branku uznat.

Pro hráče Harkamese Boys to nakonec nemělo žádné fatální důsledky, protože utkání dovedli do vítězného konce. Ale v moment, kdy k tomu došlo, to pro ně nebylo nic příjemného. V zápase totiž vedli už 3-0, ale díky této pomoci rozhodčího se hostům povedlo dotáhnout na 3-2.

Zbývající minuty si ale pohlídali a do závěrečného hvizdu se jim povedlo ještě jednou skórovat, takže při výhře 4-2 neměla vstřelená branka sudího vliv na výsledek.