VIDEO: Šílený závar v Anglii. Bizarní gól roku padl už prvního ledna

Řada expertů i bývalých hráčů ji považuje za vůbec nejlepší ligu světa. I v utkání prestižní anglické Premier League ale někdy padne gól, který se na první místa v žebříčku těch nejhezčích branek nikdy nedostane. Spíš naopak. Útočník Bournemouthu Callum Wilson se v novoročním zápase na hřišti Brightonu zapsal do střelecké listiny po neskutečném závaru ve vápně. Celá situace totiž na první pohled působí spíš jako ze šlágru českého okresního přeboru.



Oba pondělní soupeři se pohybují ve spodní polovině tabulky Premier League, Brighton je aktuálně dvanáctý, Bournemouth čtrnáctý. Na místa znamenající sestup o patro níž však žádný velký náskok nemají, i proto se vzájemný duel proměnil ve válku od samého začátku. Domácí, do jejichž nominace se nevešli čeští hráči Aleš Matějů a Jiří Skalák, začali lépe, když skóre už v páté minutě otevřel francouzský záložník Knockaert.



Na srovnání Cooka pak krátce po přestávce odpověděl Murray a Brighton vedl 2:1. Těsný náskok držel až do devětasedmdesáté minuty, kdy hosté zahrávali rohový kop. Balon po centru přistál ve skrumáži, kde se na metru čtverečním tísnilo několik hráčů z obou mužstev. Jeden z domácích borců zůstal v nepřehledné situaci nehybně ležet na zemi, hrálo se ale dál. Rozhodčí nereagoval ani na prosby hostů, aby kvůli údajné ruce odpískal penaltu.



Po několika soubojích se míč dostal k obránci Bournemouthu Danielsovi, jeho střelecký pokus však byl zblokovaný a míč komicky vylétl vysoko nad penaltový puntík. Beci domácích pak měli několik možností k tomu, aby míč odehráli pryč ze svého pokutového území, ani jednou se jim to však nepovedlo. A tak přišel trest.

Callum Wilson’s goal. And they say Fifa isn’t realistic🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/63GPyA7sCX - Cosmo Khan (@CosmoKhan7) 1. ledna 2018

Pokus o odkop nadvakrát zastavil krajní obránce hostů Smith, balon proskočil k dobře postavenému střelci Wilsonovi, který jej špičkou pohotově posunul mimo dosah brankáře Ryana. Od prvotního rozehrání rohu uplynulo více než deset vteřin, než celá bizarní skrumáž skončila gólem. "A pak že FIFA není realistická," napsal na Twitteru vtipně jeden z fanoušků v narážce na slavnou počítačovou hru, kde jsou občas k vidění podobně "nereálné" góly.

Brighton už na druhé vyrovnání reagovat nedokázal, zápas tak skončil remízou 2:2. A Wilsonův gól i přes absenci uměleckého dojmu pobavil fanoušky na internetu víc než kterákoliv jiná trefa v tradičně nabitém programu Premier League mezi vánočními svátky a Novým rokem.