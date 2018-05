VIDEO: Skvělá rozlučka. Wenger daroval fanouškovi kravatu

Jedna velká éra se blíží ke konci. Arsène Wenger odkoučoval proti Burnley poslední domácí zápas na lavičce londýnského Arsenalu, kde působil neuvěřitelných dvaadvacet let. Absolutním hřebem dojemného odpoledne byl dobrý skutek francouzského lodivoda, jenž po závěrečném hvizdu daroval jednomu z mladých fanoušků svou tradiční červenou kravatu.

Přestože se o jeho konci mluvilo již několik let a fanoušci mnohokrát vyvolávali známé heslo "Wenger out", při domácím utkání proti Burnley nepadlo na zkušeného elegána jediné křivé slovo. Vítězná rozlučka francouzského trenéra s fanoušky se nesla ve velkém stylu. Stoupenci byli oděni do červených triček s nápisem "Merci, Arsène", hráči mu ještě před samotným výkopem připravili čestnou stráž.

A není divu, rodák ze Štrasburku bude navždy zapsán v klubové historii. V Arsenalu prožil dlouhých dvaadvacet let, získal s ním sedmnáct trofejí a v roce 2006 jej dostal až do samotného finále milionářské Ligy mistrů.

"Je to konec mého dlouhého příběhu v Arsenalu. Celou dobu jsem se snažil, aby tady lidé byli šťastní. To samé jim přeji do budoucna. Ať lidé, kteří milují tento klub, jsou šťastní a dostanou to, co opravdu chtějí a milují," řekl zkušený manažer po závěrečném hvizdu. "Je ideální čas, aby do klubu přišli noví lidé s novými nápady, a posunuli ho zase kupředu," dodal s noblesou.

Kromě hřejivých slov potěšil vyprodaný stánek také laskavým činem. Po krátkém ceremoniálu, během něhož obdržel od vedení londýnského mančaftu speciální zlatou trofej, udělal radost jednomu z mladých fanoušků, jenž se za pomoci nápisu dožadoval jeho tradiční červené kravaty.

Situace rázem obletěla celý internet a vyjádřily se k ní tisícovky nadšených příznivců. "Jste třída. Tohle by neudělal každý, respekt. Budete nám strašně chybět," napsal jeden z nich. "Velký respekt, jste legenda," doplnil jej další.

Definitivní tečku za dlouholetou etapou udělá Wenger v Huddersfieldu, kde Arsenal odehraje poslední ligové kolo. Ještě předtím se představí v Leicesteru.