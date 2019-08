VIDEO: Starý vlk Aduriz skolil Barcelonu parádními nužkami

Jen těžko mohla španělská La Liga v úvodu sezony nabídnout lepší pozvánku ke sledování nadcházejícího ročníku soutěže. V předehrávce prvního kola skolil Athletic Bilbao obhájce titulu a hlavního favorita na mistrovský primát Barcelonu 1:0. V 89. minutě o tom rozhodl po pár vteřinách na hřišti parádními nužkami zkušený Aritz Aduriz.

Uběhlo sotva pár vteřin, co Aduriz vystřídal Inakiho Williamse a zaujal jeho místo na hrotu útoku. Z pravé strany přilétl centr do vápna z kopačky Andera Capy a osmatřicetiletý útočník se bez váhání opřel do míče.

Don Aritz Aduriz. Pick it out. 👑 pic.twitter.com/ZiVdlpUgPJ - Talking LaLiga (@TalkingLaLiga) August 16, 2019

Aduriz tak hned v úvodu své rozlučkové sezony ještě posílil svou pozici legendy baskického klubu. Během své kariéry dával góly i v Mallorce nebo Valencii, fanoušci ho mají ale spojeného především s Athleticem.

"Už jsem řekl, že chci pomáhat tomuhle klubu až do posledního dne. Dneska jsem dokázal, že toho jsem schopen," uvedl Aduriz po utkání. "Atmosféra na San Mamés je vždycky neuvěřitelná, ale dnes nás diváci obzvlášť hnali za výhrou," ocenil příznivce Bilbaa.

Za 389 soutěžních zápasů v bílo-červeném pruhovaném dresu nasázel Aduriz 172 branek. Celkově ve španělské nejvyšší soutěži nastřílel 158 gólů, což ho řadí na 11. místo historických tabulek. Na desátého Samuela Eto'a ztrácí pouze čtyři trefy.

Z aktivních hráčů je lepší pouze nedostižný Lionel Messi. Toho už Aduriz nepřekoná, jistě by se ale s klubem svého srdce a se svou bohatou kariérou ještě rozloučil nějakým úspěchem. Vykročil k tomu dokonale.