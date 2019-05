Wenger se po roce rozhodl: Vracím se k fotbalu

Bylo to velké téma, už když se loni loučil s Arsenalem. Bude trénovat dál někde jinde? Dá si pauzu a uvidí? Nebo ve fotbalovém prostředí skončí úplně? aWenger nikdy jasně neřekl, jaké má do budoucna plány. Až nyní. Francouz uvedl, že se brzy vrátí, jen neví, v jaké roli to bude.

Francouzský velezkušený trenér toho ve fotbalovém životě zažil už mnoho. Koučoval Nancy, Monako, poté si odskočil na štaci Japonska, kde vedl celek Nagoya Grampus, aby se poté přesunul na britské ostrovy, kde si udělal největší jméno. V londýnském Arsenalu vydržel 22 let a dokázal s ním vyhrát třikrát Premier League a k tomu přidal ještě dalších osm pohárových vavřínů.

Když v minulém roce odkoučoval svůj poslední zápas za Kanonýry, kde vedl mimo jiné dlouhá léta českého reprezentanta Tomáše Rosického, a místo na lavičce po něm převzal Španěl Unai Emery, všechny novináře zajímalo jediné: Bude Wenger dál pokračovat?

Nyní je odpověď konečně známa. "K fotbalu se vrátím, to je jisté. Stále nevím, v jaké to bude funkci, jestli se bude jednat o manažera nebo něco jiného. Chuť a touha tady stále jsou," prohlásil devětašedesátiletý stratég v rozhovoru pro britský deník The Guardian.

Během doby, co si vzal Wenger volno, byl médii spojován s několika kluby. Prý se o něj ucházel francouzský suverén PSG, zájem měl mít i samotný francouzský fotbalový svaz. "Původně jsem chtěl jít pracovat hned, nakonec jsem si ale usmyslel, že bude lepší se na vše na chvíli dívat s odstupem. Dospěl jsem k rozhodnutí, že chci zhodnotit to, co jsem se během života naučil, život je totiž užitečný jedině v případě, pokud se v jisté fázi podělíte o své vědomosti," řekl vždy galantní a skromný Francouz.

"O tom, zda půjde jen o vyhrávání zápasů, případně o něco dalšího, se budu muset ještě rozhodnout. Rozhodnutí přijde velmi rychle. Fotbal je moje vášeň, jedná se o jedinou věc, v jejímž případě alespoň trochu cítím, že jí nějak rozumím," doplnil své vyjádření.

Jisté je, že za pár dní bude držet palce svému milovanému Arsenalu, aby zvítězil ve finále Evropské ligy a po dlouhých letech zvedl nad hlavu cennou evropskou trofej.