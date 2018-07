Z hostování je přestup. Srb Mitrovič definitivně patří Fulhamu

Srbský fotbalový útočník Aleksandar Mitrovič přestoupil v Anglii z Newcastlu do Fulhamu, kde v minulé sezoně hostoval a pomohl k postupu do Premier League. Finanční detaily přestupu nebyly zveřejněny, podle britských médií ale Fulham zaplatí 22 milionů liber (asi 632 milionů korun). Mitrovič podepsal smlouvu na pět let.

Třiadvacetiletý hráč je odchovancem Partizanu Bělehrad, odkud v osmnácti letech přestoupil do Anderlechtu Brusel, kde patřil ve dvou sezonách k nejlepším hráčům belgické ligy. Následně přestoupil do Newcastlu, ale tam se mu nedařilo podle představ, když v 65 zápasech dal jen 14 gólů a po dvou a půl sezonách odešel hostovat do Fulhamu.

V londýnském celku opět našel střeleckou pohodu a 12 góly v 17 zápasech se výrazně podílel na postupu Fulhamu do nejvyšší soutěže.

V červnu se představil i na mistrovství světa v Rusku, nastoupil v základní sestavě Srbska do všech tří zápasů a dal gól Švýcarsku. V posledních 21 zápasech za národní tým vstřelil 15 branek.