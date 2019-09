Žádný rasismus, projev úcty. Fanoušci Interu se zastali soupeřů

Nová posila Interu Milán Romelu Lukaku se po přestupu z Anglie do Itálie stal terčem rasistických pokřiků fanoušků. Než belgický fotbalista v nedělním ligovém zápase v Cagliari rozhodl v závěru z penalty o výhře hostů 2:1, z ochozů k němu dolehly opičí skřeky a bučení.

Zástupci fanouškovské skupiny Interu Milán Curva Nord ale vydali prohlášení, v němž se příznivců soupeře zastali.

"Je nám velmi líto, pokud nedělní incident považuješ za rasismus," oslovili v otevřeném dopise novou posilu svého klubu. "Itálie není jako země severní Evropy, kde je rasismus skutečný problém. V Itálii používáme určité prostředky, jen abychom pomohli svému klubu. Abychom znervózněli soupeře, nikoliv rasismem, ale snažíme se ho rozhodit. Nejsme rasisté a fanoušci Cagliari také ne," uvedli zástupci fanouškovské skupiny v prohlášení.

"Italští fanoušci možná nejsou dokonalí a chápeme tvoji frustraci a reakci, ale rozhodně to nebylo myšleno rasisticky," zastali se fanoušků Cagliari.

Went to Cagliari vs Inter. Pretty clear racist chants #Lukaku pic.twitter.com/9sLXZJXSbx - Rob Taylor (@KingShola4ever) September 1, 2019

Lukaku nedělní chování diváků v Cagliari komentovat nechtěl, na rozdíl od svého kouče či spoluhráčů.

"V Itálii je zapotřebí hodně zlepšit kulturu. Lidé by k soupeřům měli mít větší respekt a celkově by měli být ohleduplnější vůči těm, kdo dělají svou práci," řekl trenér Interu Antonio Conte na tiskové konferenci. "Slyšel jsem něco, co by na fotbale nikdy být slyšet nemělo. Bohužel k tomu pořád dochází," posteskl si slovenský bek Milan Škriniar.

Příznivci týmu ze Sardinie v minulosti několikrát uráželi fotbalisty tmavé pleti. V dubnu to byl například útočník Moise Kean z Juventusu.

"Budeme se snažit identifikovat a následně potrestat a zakázat vstup na stadion všem jednotlivcům, jejichž ostudné chování se kompletně rozchází s hodnotami klubu Cagliari Calcio," uvedl italský celek v prohlášení.