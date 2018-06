Zidane je volný! Uloví ho Sparta? Fandové reagují na konec "krále"

Tak to bylo hodně nečekané. V sobotu opanoval s madridským Realem potřetí v řadě Ligu mistrů, o pár dní později se na Santiago Bernabeu loučil. Úspěšný trenér Zinédine Zidane se rozhodl dát mužstvu nový impuls. A to svým odchodem. Poté, co jeho rozhodnutí vyšlo na světlo světa, spustila se lavina komentářů. Z hráčů jako první zareagoval Sergio Ramos. Co na překvapivý konec oblíbeného kouče řekl? A co na to fanoušci?

V sobotu ještě společně se svými svěřenci juchal na Olympijském stadionu v Kyjevě a rozdával jeden úsměv za druhým. Madridský Real ve finále Champions League porazil anglický Liverpool 3:1 a vybojoval slastný hattrick - třetí triumf v milionové soutěži v řadě. Zinédine Zidane u toho byl jako trenér a díky obřímu úspěchu získal fotbalovou nesmrtelnost i z jiné pozice než coby hráč.

Noviny pak plnily oslavné fotky hráčů "bílého baletu", ale především zkazky o chybujícím brankáři Liverpoolu Lorisi Kariusovi, jenž svými kiksy pohřbil svůj tým. Jeho špatný výkon však v polovině dalšího týdne přebila zcela jiná zpráva. Zidane se totiž rozhodl v Madridu skončit.

As a player and coach you decided to say goodbye at the top. Thank you for two and a half incredible years. Your legacy will never be erased, one of the most successful chapters in the history of our beloved @realmadrid pic.twitter.com/dO6bw74aA3