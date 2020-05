Zíka: Krize by mohla pomoci českým hráčům do velkoklubů

Fotbalový agent Pavel Zíka se domnívá, že koronavirová krize může zvýšit šance českých a slovenských hráčů na angažmá ve velkých klubech. Ty podle něj budou v nejbližších přestupových oknech víc šetřit a rozhlížet se po levnějších posilách.

"Jedna teorie je, že kluby nebudou mít peníze a sponzory. Já si však naopak myslím, že zavládne euforie. Fotbal je nesmrtelný. Přežil dvě světové války, přežije i pandemii. Diváci budou možná koncem roku zpátky, kluby se budou chtít prezentovat a uspět v evropských pohárech. Proto budou i nakupovat," řekl Zíka v rozhovoru pro web Šport.sk.

Ani nejbohatší velkokluby ale podle jeho názoru kvůli ušlým ziskům z pozastavených soutěží nebudou utrácet za hráče stovky milionů eur jako v minulých letech. "To však přináší s sebou i množství pozitivních věcí. Když špičkové kluby nebudou mít prostředky na mega přestupy, sáhnou po lacinějších, byť v mnoha případech kvalitativně ne o tolik horších hráčích. A to může být šance pro slovenské či české fotbalisty, aby ve velkých klubech zacelili volná místa," uvažoval šéf agentury Global Sports.

Je rád, že mnoho týmů už po koronavirové pauze trénuje a připravuje se na dohrání přerušených ligových ročníků. "Pro psychiku lidí jsou podstatné pozitivní zprávy. Už když v březnu tato krize začínala, říkal jsem, aby média informovala nejen o počtu nakažených, ale i vyléčených lidí. Dnes víc než kdykoliv předtím platí, že musíme myslet opět i na něco jiného, než jen že jsme doma a nosíme roušky," upozornil Zíka.

Fotbalové soutěže by se pokusil dohrát i za cenu větších úprav herních řádů v daných zemích. "Potřebujeme, abychom v případě aspoň trochu příznivých okolností v ligách měli mistry, sestupující, postupující. Aby měla mužstva, i ta druholigová, motivaci. Když to jinak nepůjde, ať se dohrává v kratším módu, i formou play-off či play-out. A do podzimu už pojďme s plnou parádou vstříc nové sezoně," prohlásil Zíka.

Optimistou je také ohledně osudu české ligy, jejíž pozastavená sezona by se měla znovu rozběhnout 25. května. "Počítá se s anglickými týdny, i když ne pořád, v plánu je však i dohrání poháru. Doufejme, že nepřijde druhá vlna koronaviru, po krátké dovolené začnou týmy v předkolech evropských pohárů a odstartuje i nová sezona," řekl zkušený hráčský agent.