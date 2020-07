Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu letos poprvé nikdo nezíská

Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa letos poprvé od roku 1956 nikdo nezíská. Šéfredaktor pořádajícího magazínu France Football Pascal Ferré agentuře AP řekl, že letošní ročník ankety byl zrušen kvůli tomu, že fotbalový rok je vinou pandemie koronaviru atypický a hráči nemají stejné podmínky.

"Je to tak zvláštní rok, že ho nemůžeme považovat za běžný. Řekněme, že jsme o rozhodnutí začali debatovat nejméně před dvěma měsíci. Není to lehké rozhodnutí, ale museli jsme přijmout fakt, že by letos nešlo o normálního nebo typického vítěze Zlatého míče," prohlásil Ferré.

"Co nás opravdu znepokojovalo, bylo to, že by cena nemohla být spravedlivě udělena. Sezona začala s určitými pravidly a skončila s jinými. V lednu a únoru se fotbal hrál před plnými tribunami. Od května a června ale už s prázdnými ochozy," konstatoval Ferré.

Absence diváků nebyla jediným faktorem, který do rozhodnutí pořadatelů zasáhl. "Začalo se se střídáním pěti hráčů namísto tří a v některých soutěžích nastaly další změny. Zejména v Lize mistrů, kterou bude dohrávat osm nejlepších, přičemž se ale nejprve hrálo na dva zápasy systémem doma-venku," uvedl Ferré.

Nejprestižnější evropská soutěž vyvrcholí v srpnu. Čtyři osmifinálové dvojice se dohrají klasickým odvetným utkáním, ale od čtvrtfinále se osm nejlepších celků utká o "ušatý" pohár turnajovým způsobem. Rozhodovat se bude v Portugalsku na jeden zápas místo tradičních dvou. Stejným způsobem se v Německu zrodí vítěz Evropské ligy.

Zlatý míč se udílí od roku 1956 na základě hlasování novinářů

Kvůli odložení mistrovství Evropy a jihoamerického šampionátu Copa América by se podle Ferrého na ocenění výrazně podepsal pozměněný formát Ligy mistrů. "O Zlatém míči by rozhodly pouze tři zápasy, čtvrtfinále, semifinále a finále. Ve fotbale nastala spousta změn, které jsou naprosto legitimní a které nezpochybňujeme s ohledem na celosvětovou zdravotní krizi. Letošní rok ale nemůžeme považovat za typický. Mimořádné okolnosti vedly k výjimečnému rozhodnutí," vysvětlil Ferré.

Počítá s tím, že příští rok bude Zlatý míč opět udělen, podmínky ale musejí být pro všechny stejné. "Z hlediska spravedlnosti by šlo o menší problém, jelikož letos se sezona rozdělila na normální a nenormální část. Představte si, že v roce 2021 budou všechny zápasy bez diváků a s pěti střídáními. Tomu bychom se přizpůsobili, protože by to bylo srovnatelné," uvedl Ferré.

Tradiční anketu v letech 2010 až 2015 pořádaly mezinárodní federace FIFA s časopisem France Football. Jejich spolupráce ale skončila a od roku 2016 vítěze Zlatého míče vyhlašuje opět pouze francouzský magazín, jako tomu bylo v období 1956 až 2009.

Česká stopa

France Football začal udělovat Zlatý míč v roce 1956 na základě hlasování novinářů. Nejprve bylo ocenění určeno pro nejlepšího evropského hráče, později pro nejlepšího fotbalistu působícího v Evropě a od roku 2007 se anketa otevřela hráčům z celého světa. Jako první ji vyhrál Angličan Stanley Matthews, v roce 1962 obdržel cenu Josef Masopust a v roce 2003 jako druhý Čech v historii Pavel Nedvěd.

Rekordmanem je s šesti triumfy Argentinec Lionel Messi z Barcelony. Ten se loňským ziskem Zlatého míče v čele prestižní ankety osamostatnil od Portugalce Cristiana Ronalda z Juventusu Turín.