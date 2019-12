Zlatý míč: Zvláštní upjatost hlasujících a tým až na druhém místě

Od začátku bylo jasné, že to bude mít těžké. Obránce Liverpoolu a nizozemský reprezentant Virgil van Dijk se v souboji o Zlatý míč potkal se dvěma opravdu těžkými váhami. Vždyť za posledních jedenáct let se mezi dvojici Lionel Messi a Cristiano Ronaldo dokázal v prestižní anketě vklínit pouze loňský vítěz Luka Modrič. Přesto by těžké nemělo znamenat nemožné jen díky velkému jménu.

Je nezpochybnitelné, že Lionel Messi je dlouhodobě jedním z nejlepších fotbalistů planety. Podle počtu Zlatých míčů dokonce ten nejlepší. Spolu se svým zdatným sekundantem Cristiano Ronaldem již řadu sezon fascinují fotbalový svět. Kapitán Barcelony i v loňské sezoně ukázal své obrovské kvality.

Góly střílel jako na běžícím pásu, však se také se 36 ligovými zásahy stal držitelem Zlaté kopačky pro nejlepšího evropského střelce. Jenže na klubové i reprezentační úrovni to argentinskému šikulovi příliš nesedlo. Jistě, dovedl Barcelonu již k šestadvacátému titulu ve Španělské La Lize s pohodlným náskokem jedenácti bodů.

Největší zklamání jedna z hlavních opor argentinské reprezentace prožila na mistrovství Jižní Ameriky, na němž vypadla v semifinálovém zápase s pozdějším mistrem Brazílií. Messi se do reprezentace vrátil právě kvůli zisku slavné trofeje a doufal, že Argentinu dovede k titulu, po němž jeho země touží od posledního úspěchu v roce 1993.

První vs. druhý

Další týmový krach zažila ikona katalánského klubu v Lize Mistrů. V prvním utkání semifinále na domácím hřišti jasně přehrála Liverpool 3:0 a odveta na Anfiled Road pro ni měla být jen potvrzením postupu. Jenže ve druhém zápase Barcelona nepochopitelně selhala, padla 0:4 a sen o prestižní trofeji se jí rozplynul.

A právě v semifinále milionářské soutěže se střetli první a druhý z letošního hlasování o nejlepšího fotbalistu uplynulého roku. Virgil van Dijk se od přestupu ze Southamptonu v roce 2016 stal pevným pilířem obraných řad Liverpoolu. V loňské sezoně Premier League absolvoval všechna utkání a jen o jediný bod neslavil s mužstvem titul v anglické lize.

Vše si ale vynahradil v Lize mistrů, kde po fantastickém obratu s Barcelonou ve finále pomohl svým výkonem k zisku jedné z nejcennějších trofejí na světě. V letošním ročníku Liverpool vede svou skupinu a k postupu mu stačí neprohrát poslední zápas se Salcburkem.

V domácí soutěži to vypadá ještě lépe, tým ze slavného britského přístavu s přehledem vévodí tabulce, na druhý Leicester má náskok osmi bodů, na loňského mistra Manchester City dokonce jedenácti.

Úkoly nizozemského reprezentanta rozhodně nespočívají ve střílení gólů, on se z pozice stopera má především snažit, aby jich jeho tým moc neinkasoval. I proto by byl úspěch v konkurenci dvou vyhlášených střelců opravdovým překvapením. Na druhou stranu, ze všech stran je slyšet, že sportovci upřednostňují týmový úspěch před tím vlastním. V tomto ohledu se van Dijkova sezona jeví zdařilejší než Messiho. Ale možná bylo pro hlasující ve Zlatém míči nepředstavitelné, že by po loňském triumfu Modriče měl opět zvítězit někdo mimo dvojici Ronaldo-Messi.