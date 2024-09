Fotbalisté Olomouce remizovali s Baníkem 2:2, Kliment a Šín dali dvě branky

Fotbalisté Olomouce v souboji sousedů z horní poloviny tabulky remizovali v 7. kole první ligy s Ostravou 2:2. Baník dokázal otočit stav, ale v 85. minutě z penalty svou druhou brankou v zápase srovnal domácí Jan Kliment. Dvakrát se prosadil také Matěj Šín. Kliment góly oslavil dnešní 31. narozeniny a upevnil si vedení v tabulce kanonýrů. V ligové sezoně skóroval už sedmkrát. Hned dvakrát trefil brankovou konstrukci střídajicí hráč Sigmy Jan Vodháněl.

Ve vzájemných duelech v nejvyšší soutěži popáté za sebou bodoval hostující celek. Baník potvrdil, že se mu na Hané daří, neprohrál tam posledních sedm ligových zápasů. Ostravští si po středeční bezbrankové remíze v Karviné připsali druhý nerozhodný výsledek po sobě a na šestém místě neúplné tabulky mají stejně bodů jako pátá Sigma. Olomoučtí podobně jako Baník prohráli jediný z posledních šesti ligových duelů, navíc mají utkání k dobru.

"Myslím si, že jsme viděli skvělé, atraktivní utkání ve vynikající kulise. Oba týmy si zasloužily za to, co předvedly, vyhrát. Bod beru jako spravedlivý, my si ho vážíme, bereme ho," řekl na tiskové konferenci trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Po opatrném a bojovném začátku jako první zahrozili Slezané. V 17. minutě z úhlu vypálil k tyči Tanko a brankář Stoppen měl plno práce, aby balon vyrazil. Po půlhodině hry měl ještě větší šanci Šín, ani on však zblízka gólmana Sigmy nepřekonal. Krátce poté Stoppen vytáhl i Ewertonovu ránu pod břevno.

Baník úvodní šance nevyužil a Hanáci ho ztrestali vedoucím gólem. Zorvan přiťukl Klimentovi, nejlepší střelec ligové sezony se protáhl do vápna a z pravé strany z velkého úhlu překonal Markoviče. Kanonýr Sigmy gólově oslavil dnešní narozeniny. "Chtěl jsem někoho najít pod sebou, abych mu to dal na lepší pozici. Ale moc to nešlo. Trefil jsem asi jediné místo, které šlo," řekl Kliment.

Slezané stihli ještě do přestávky srovnat. Juroška v těžké pozici poslal z pravé strany povedený centr do pokutového území a nabíhající Šín tvrdou hlavičkou na přední tyč nedal Stoppenovi šanci. Dvacetiletý záložník skóroval poprvé v ligovém ročníku.

Šín prožíval životní zápas a krátce po pauze se prosadil podruhé, což se mu v jednom duelu nejvyšší soutěže povedlo poprvé. Mladý záložník, který předloni překonal rakovinu, si narazil s Ewertonem a přízemní střelou na zadní tyč otočil skóre. Asistent sudího nejprve signalizoval ofsajd, ale videorozhodčí z centrály na Brumlovce po pár minutách přezkoumávání situace odhalil, že o porušení pravidel nešlo.

Olomoucký trenér Janotka prostřídal a jeden z nových hráčů na trávníku Vodháněl byl centimetry od vyrovnání, jeho ránu z hranici vápna v 67. minutě ale zastavilo břevno. Na začátku 73. minuty poslal pojistit náskok Ewerton, ale hlavou na zadní tyči minul.

"Do druhé půle jsme vstoupili dobře a po druhé brance jsme měli zápas rozlousknout na naši stranu. Měli jsme dost situací na to, abychom utkání rozhodli. Ewerton měl úplně stoprocentní šanci," podotkl trenér Baníku Pavel Hapal.

Neprosadil se ani Klíma a hosty to později mrzelo. Frydrych ve vápně fauloval Zorvana a Kliment v 85. minutě z penalty s přehledem srovnal. Domácí útočník má v ligové sezoně vynikající bilanci sedmi gólů v šesti utkáních a suverénně vede tabulku kanonýrů.

"Vzpomněl jsem si na úplně první penaltu, kterou jsem proti Baníku kopal. Dal jsem ji doprostřed, tak jsem to nechtěl měnit. Bývá to tak, že když jste ve formě a padá vám to tam, tak to vypadá i snadně. Když jste pak v krizi, nedáte gól, ani když jste sami před bránou," uvedl Kliment.

"Spousta lidí mi psala, že když mám narozeniny, tak je to tutovka, že dám gól. Nevím, jestli vám to úplně pomůže. Snažil jsem se hrát co nejlíp. Že se to takhle podařilo a ještě na mé narozeniny, za to jsem rád," dodal Kliment.

V nastavení mohl otočit stav Vodháněl, ale z velké dálky trefil jen tyč. Sigma po předchozích dvou výhrách doma v ligovém ročníku poprvé ztratila. "Cením si toho, že tým se nevzdal a bojoval do poslední sekundy," prohlásil Janotka.

"Nevyřešili jsme situaci tři na dva, po ztrátě byla penalta a soupeř srovnal. Domácí měli vynikající střely, jednou nám to orazítkovalo břevno, podruhé tyč. Ale v té chvíli už měl být zápas rozhodnutý. Pro diváka výborný zápas nahoru dolů, škoda, že se nehrálo až večer. Vnímám to jako ztrátu, byli jsme v druhé půli k vítězství blíž," řekl Hapal, který hrával za Olomouc.