Fotbalisté Ostravy zdolali poslední Budějovice 2:1 a doma zůstali stoprocentní

Fotbalisté Ostravy zdolali v 10. ligovém kole České Budějovice 2:1, doma v sezoně nejvyšší soutěže vyhráli i počtvrté a získali tam 12 z celkových 17 bodů. O góly se rozdělili David Buchta a Ewerton, který navíc v první půli neproměnil penaltu. Dynamo snížilo těsně před koncem zásluhou bývalého hráče Baníku Quadriho Adedirana.

Slezané prohráli jediné z posledních osmi kol, pět ligových zápasů po sobě bodovali a jsou čtvrtí. Dynamo jako jediné v soutěži v úvodních devíti kolech nevyhrálo, z toho osmkrát prohrálo, a s jedním bodem je stále na dně tabulky. Na patnácté Teplice ztrácí už pět bodů.

Papírový favorit potřeboval proti poslednímu týmu tabulky 30 minut na to, aby se dostal do provozní teploty. Pak se z platonického tlaku Baníku zrodila první větší šance, kterou Buchta volejem po Holzerově centru na zadní tyč proměnil v gól. V ligové sezoně dal druhou branku.

"První půlhodinu jsme byli rovnocenní. Pak přišla situace, která nás stála první gól. Mrzí to, poněvadž se to stále opakuje. To nás hodilo dolů," řekl trenér Českých Budějovic František Straka.

Vzápětí měla Ostrava blízko ke druhé trefě. Rozhodčí Rouček u videa odhalil po přímém kopu Šína hraní rukou v českobudějovickém vápně. Ewerton se postavil k penaltě, jenže Fendrich jeho technický pokus do středu brány nohou vyrazil. "Škoda toho. Musím se na to ještě podívat, ale někdy se to stane. Střelce na penalty měnit nebudeme," uvedl kouč Ostravy Pavel Hapal.

Druhá půle začala další tutovkou Ostravy. Po Šínově kolmici běžel ve 47. minutě úplně sám na branku Prekop, ale znovu byl úspěšnější brankář Fendrich, který vystihl pokus o lob. Domácí neměli tolik vyložených šancí, jak by si možná přáli, proto byl zápas stále otevřený. Jenže Dynamo směrem dopředu bylo neškodné. "Byli jsme dnes nepřesní a ten terén tomu dost napomáhal. Byla to spíše výhoda pro soupeře," postěžoval si Hapal na kvalitu trávníku.

Ostrava se tak uklidnila až v 72. minutě. Střídající Kubala rozjel kontr do otevřené obrany, křížnou přihrávkou pak uvolnil Ewertona a ten z levého křídla levačkou prostřelil Fendricha. V sezoně nejvyšší soutěže se zapsal mezi střelce počtvrté.

Baník záhy z dalšího brejku i potřetí rozvlnil síť, ale po přezkoumávání u videa byl střelec Kubala v těsném ofsajdu a skóre se nezměnilo. Tři minuty před koncem z ojedinělé akce na druhé straně po standardní situaci vypadl míč na malé vápno k Adediranovi, který proti svým bývalým spoluhráčům snížil a zdramatizoval závěr. Ale v něm už se ani na jedné straně nic zásadního nepřihodilo.

Ostrava prohrála jediný z posledních 10 domácích ligových duelů s Budějovicemi. Jihočeši venku v lize 32 utkání za sebou nevyhráli, navíc mají se dvěma góly nejhorší útok nejvyšší soutěže a s 23 inkasovanými brankami i nejslabší defenzivu.

"I tak si myslím, že mám za co kluky pochválit. Nevzdávali se, chtěli se o to porvat. Dali jsme venku gól, to nás může nakopnout. Mančaft ukazuje progres, sílu, máme se od čeho odrazit," prohlásil Straka.