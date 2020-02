Budějovice nasázely Porubě osm gólů a mají rekord, Slavia padla

O pořadí v play off: Vsetín - Přerov 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) Branky: 32. Dostálek, 55. R. Vlach - 8. Hejcman, 13. R. Pšurný, 33. Navrátil. Rozhodčí: Souček, Jaroš - Otáhal, Blažek. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. Diváci: 2920. Poruba - Motor České Budějovice 1:8 (0:2, 0:1, 1:5) Branky: 49. Kanko - 45. a 49. Raška, 3. Z. Doležal, 11. Venkrbec, 35. Allen, 42. Prokeš, 45. J. Kloz, 60. Michnáč. Rozhodčí: Fiala, Koziol - Gančarčík, Konvička. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 659. Chomutov - Havířov 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) Branky: 1. Stloukal, 13. Šagát, 25. Hlava - 28. Kotala. Rozhodčí: Grech, Barek - Coubal, Kokrment. Vyloučení: 5:3, navíc Žovinec (Chomutov) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 1812. Slavia Praha - Litoměřice 3:4 (1:2, 1:0, 1:2) Branky: 2. Š. Jelínek, 30. Vrdlovec, 60. Kohút - 5. Strejček, 20. M. Kadlec, 47. Daniel Voženílek, 60. M. Beran. Rozhodčí: Čáp, Valenta - Beneš, Štofa. Vyloučení: 10:10, navíc Šteiner 5 min. a do konce utkání, P. Hořava 10 min. - Havelka 5 min. a do konce utkání, M. Kadlec 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 667. O účast v předkole play off: Sokolov - Jihlava 2:6 (0:3, 1:1, 1:2) Branky: 27. Grim, 46. Čejka - 4. a 57. Skořepa, 40. a 55. Fronk, 11. T. Harkabus, 17. Protasenja. Rozhodčí: Zubzanda, Micka - Votrubec, Ševic. Vyloučení: 2:2. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 520. Ústí nad Labem - Prostějov 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) Branky: 30. O. Bláha, 31. Mrňa, 32. Severa, 60. Vladimír Brož - 1. Chlán. Rozhodčí: Kostourek, Pavlovič - Axman, Hejl. Vyloučení: 3:5, navíc M. Machač (Prostějov) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 352. Třebíč - Kadaň 11:1 (2:0, 4:1, 5:0) Branky: 2. a 35. Bittner, 15. a 50. z tr. střílení Vodný, 23. Nedvídek, 36. Psota, 39. Laš, 42. Šťovíček, 43. O. Malec, 49. D. Michálek, 58. Tadeáš Král - 25. Rindoš. Rozhodčí: Jechoutek, Pilný - Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 5:5, navíc O. Malec - Foltýn oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:0. Diváci: 1044.