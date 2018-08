České kluby míří v Lize mistrů vysoko. Největší šance má Brno

Jubilejní pátý ročník hokejové Ligy mistrů startuje. Česko do ní vysílá stejně jako v předchozích letech čtyři zástupce a bude obhajovat dvě semifinálová místa z minulé sezony. Největší naději na úspěch má mistrovské Brno, po něm ambiciózní Třinec s Hradcem na navrátilce z Plzně čeká v základní skupině obhájce titulu z Finska.

Stejně jako ve fotbalové verzi, tak i v té hokejové bojuje o trofej 32 týmů ze třinácti zemí rozdělených do čtyřech skupin po osmi. Z každé přitom postoupí do play off pouze dva nejlepší celky. Česko jako třetí nejlépe hodnocená země v žebříčku bude mít čtyři zástupce - Kometu Brnu, Oceláře Třinec, Mountfield HK a Škodu Plzeň. Pouze Finsko a Švédsko mají o jednoho účastníka navíc.

Západočeši se do evropské soutěže vrací po roční odmlce a hned jim los přidělil do základní skupiny finského obhájce titulu z Jyväskylä, dále švýcarské Lugano a slovenského mistra z Bánské Bystrice. "Soupeři jsou tedy velmi kvalitní," konstatoval na předsezonní tiskové konferenci trenér Plzně Ladislav Čihák. Jeho svěřenci vstoupí do základní skupiny domácím duelem s Luganem a poté zamíří na sever Evropy.

Letos se bude hrát o odměny ve výši 1,94 milionu euro (přibližně 50 milionů korun), což je o 400 tisíc euro víc než v minulé sezoně. Vítěz si přitom přijde na 365 tisíc (9,4 milionu korun).

Největší šance na úspěch se dávají Brnu. Český mistr chce ale v eropské soutěži sázet především na mladé talenty. "Čekají nás zajímaví soupeři. Máme německý Eisbären Berlin, švýcarský Zug a Něman Grodno z Polska. Vstupujeme do toho s tím, že chceme odehrát kvalitní zápasy a zapojit mladé hráče z akademie Komety," podotkl Pavel Zubíček, sportovní sekretář brněnského klubu. Dát šanci juniorům chce dát i Plzeň.

Pro Třinec je naopak účast v Lize mistrů každoročním předsezónním cílem. "Po sportovní stránce se těšíme na skvělá utkání a této soutěže využíváme i k marketingovým účelům," řekl na tiskové konferenci Marek Chmiel. "Připravujeme trip pro fanoušky, sponzory v návaznosti na malou Golf Tour," prozradil výkonný ředitel klubu, co se chystá pro třinecké příznivce při výletu na sever Evropy, kde loňský semifinalista soutěže utká se Švédským Djurgadenem, finským Tampere a norským Storhamarem.

Oceláři do svých řad zlákali i lotyšského střelce ze Zlína Robertse Bukartse, který zamířil do Moravskoslezského kraje právě kvůli účasti v Lize mistrů. "Nikdy jsem tuhle ligu nehrál, proto jsem velmi zvědavý, jak to vše bude probíhat. Na Ligu mistrů se upřímně těším a doufám, že nám pomohou fanoušci," prohlásil Bukarts na klubovém webu.

Poslední český zástupce vstupuje do evropské soutěže s pokorou. "Jsme rádi za účast v Lize mistrů, chceme obstát se ctí a dobře reprezentovat nejen klub, ale také celé město," prohlásil trenér Hradce Králové Tomáš Martinec. Východočeši by v konkurenci finského Kärpätu Oulu, německého Norimberku a francouzského Rouenu měli postoupit do vyřazovací fáze.