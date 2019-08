Čeští hokejisté zahájí šampionát ve Švýcarsku opět proti Švédsku

Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa 2020 ve Švýcarsku stejně jako letos v Bratislavě duelem proti Švédsku. Zápas skupiny A v Lausanne se bude hrát v zahajovací den šampionátu 8. května od 20.20. Kompletní program turnaje ve čtvrtek zveřejnila Mezinárodní hokejová federace.

Dalším soupeřem českého týmu bude hned následující den Bělorusko. Po dni volna se čtvrtý tým z letošního MS střetne s favoritem Kanadou, po dalším dni pauzy narazí 13. května naopak na outsidera z Británie.

Pátým soupeřem českých hokejistů bude po dvoudenní přestávce tradiční rival Slovensko. Základní skupinu zakončí svěřenci trenéra Miloše Říhy dvěma zápasy ve dvou dnech 18. května proti Dánsku a 19. května proti Německu.

Dvě čtvrtfinále se budou hrát 21. května v Lausanne a další dvě v druhém dějišti turnaje Curychu. Šampionát pak vyvrcholí v Curychu 23. května semifinálovými zápasy a o den později duely o zlato a bronz.

Základní skupinu odehrají čeští hokejisté v nové Vaudoise aréně pro zhruba 9600 tisíc diváků, jež by měla být dokončena v září. Curyšský Hallenstadion, kde se budou v základní části šampionátu odehrávat boje ve skupině B, má pro hokej kapacitu 11 200 míst.

Předprodej balíčků vstupenek na 84. mistrovství světa začal už v květnu, lístky na jednotlivé dny se začnou prodávat v září a na konkrétní zápasy příští rok v únoru či březnu.

