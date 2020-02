Chceme udělat i poslední krok, řekl Mazanec před finále Ligy mistrů

Brankář Marek Mazanec bude v úterý patřit mezi klíčové hráče Hradce Králové ve finále hokejové Ligy mistrů. Osmadvacetiletý gólman se výbornými výkony podílel na postupu do boje o European Trophy, a pokud je zopakuje i ve finále proti favorizované Frölundě, mají Východočeši šanci připsat si největší úspěch v klubové historii.

"Zkušenosti mohou hrát v jejich prospěch, my do toho zase jdeme s tím, že nemáme co ztratit. Už takhle je to obrovský úspěch. Popereme se ale o to, abychom udělali i poslední krok," řekl Mazanec v rozhovoru pro ČTK a Právo. "Je těžké to někam zařadit. Mám radost, že jsme se do finále dostali. Je to něco, co jsem ještě nikdy nechytal. Možná až se na to s odstupem času podívám, tak budu schopný si to někam zařadit," uvedl.

Frölunda je jako trojnásobný vítěz Ligy mistrů a obhájce prvenství z loňska favoritem zápasu. Hradec Králové se ale v této sezoně s Indiány v základní skupině dvakrát utkal a odehrál vyrovnané partie. Ve Švédsku zvítězil 3:2, doma prohrál 3:4.

"Co se mi z těch zápasů vybavuje? Že jsou ofenzivně silní a mají tam spoustu šikovných hráčů, takže budeme muset hrát kvalitní obranu. Hrát trpělivě a čekat na šance," uvedl Mazanec, který bere předchozí vzájemné zápasy jako plus. "Můžeme se hlavně připravit takticky. Víme, co nás čeká. Můžeme si rozebrat videa z těch zápasů. Tu samou výhodu mají ale i oni. Je to taková výhoda nevýhoda...," pousmál se rodák z Písku.

Hradec Králové má dost čerstvých zkušeností se švédským hokejem, neboť v semifinále vyřadil Djurgaarden. "Proti Švédům se mi nechytalo špatně. Hodně střílejí, takže mě to drží v permanenci. Jsou šikovní, umějí dávat góly, musíme si pomoct s klukama vzadu," uvedl Mazanec. Na finále se těší. Nervozita jej nesvazuje. "Podle mě to bude hezký. Užijeme si to a chceme vyhrát," řekl.

Mazanec patří k nejvytíženějším brankářům v extralize. V sezoně odchytal již 41 zápasů, dalších 11 startů přidal v Lize mistrů. Únavu ale necítí. "Když jsem byl v Americe, tak to bylo podobné. Osobně radši chytám, než trénuju, takže si nestěžuju. Jsem prostě rád, jak to je. Akorát mi je trochu líto Štěpána Lukeše, že se moc nedostane do brány. Ale dělám svoji práci, jak nejlíp umím," uvedl Mazanec.

Východočeši věří, že jim k úspěchu pomohou skvělí fanoušci ve vyprodané aréně. "Je cítit, že lidi by to chtěli vidět. Chtělo by to zvýšit stadion o štok, aby se na to lidi mohli podívat. Bohužel lístků není tolik, ale klub dělá maximum, aby lidem vyhověl," řekl Mazanec. Přímo na stadionu mu bude fandit manželka s dcerou a její rodina. "Žena to prožívá normálně, za ty roky si zvykla, ale bývá rozhodně nervóznější než já," usmál se gólman.