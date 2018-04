Další hvězdy na MS: Dacjuk, Dadonov, Nyquist nebo Klingberg.

Už dříve oznámili první jména pro světový šampionát Kanaďané. Jako poslední namlsali fanoušky Švédové a Rusové. Zatímco v týmu olympijských vítězů se představí větší množství hráčů z KHL, u Tre Kronor se hlásí jedenáct hokejistů z NHL. A další zřejmě v nejbližších dnech přibudou. Ani letos tak na mistrovství světa nebude nouze o kvalitní podívanou.

Ve čtvrtek se rozhodl Oleg Znarok nepokračovat na pozici hlavního kouše ruské reprezentace, u které ovšem zůstává jako poradce. Klíčové rozhodování při výběru hráčů tak přenechal svému nástupci, kterým se stal Ilja Vorobjov. Ten příliš dlouho neváhal a zveřejnil první jména.

Největší zastoupení ve Vorobjovově výběru mají hráči Petrohradu, kterých je rovných deset. Trochu překvapivě ovšem prozatím chybí Ilja Kovalčuk, který se netají tím, že by se po sezóně rád vrátil do zámořské nejvyšší soutěže. V tomto ohledu se nejvíce mluví o zájmu New York Rangers.

Na mistrovství si každopádně z největší pravděpodobnosti zahrají Dacjuk, Gusev, Bělov nebo Tichonov. O dalších hokejistech se bude mluvit po skončení finále KHL, které v sobotu teprve odstartovalo. Ve hře tak jsou ještě například Tělegin, Andronov, Ničuškin, Nestěrov, Marčenko nebo Zaripov.

Z NHL se do přípravy ruské reprezentace zapojí Bučněvič z Rangers, Sošnikov a Barbašev ze St. Louis, Slepyšev z Edmontonu a Dadonov z Floridy. Poslední jmenovaný bude v dresu sborné postrádat dlouholetého parťáka Šipačova, kterému sezona příliš nevyšla, a tak pozvaný vůbec nebyl.

Spekuluje se ještě o Namestnikovovi z Rangers, který má však zdravotní problémy a není jasné, zda se do turnaje v Dánsku stihne dát dohromady. Stejnou otázku řeší i Švédové, drobné šrámy z dlouhé sezony totiž doléčuje brankář Henrik Lundqvist.

I bez něj ovšem mají ve Švédsku o zábavu postaráno. Do Dánska to totiž nemají fanoušci vůbec daleko, a tak se jich čeká v dějišti mistrovství opravdu hodně. Radost jim bude dělat početná skupina švédských hokejistů z NHL. Mezi ty největší hvězdy patří obránci Oliver Ekman-Larsson z Arizony, John Klingberg z Dalasu a útočníci Mikael Backlund z Calgary a Gustav Nyquist z Detroitu.

Seznam ale nemusí být vůbec konečný. Hodně bude záležet na prvních dvou kolech Stanley Cupu, v případě rychlého konce v play-off NHL by se na mistrovství mohli podívat ještě třeba Backström z Washingtonu, Landeskog z Colorada nebo obránci Hedman a Stralman z Tampy Bay.