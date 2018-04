Baráž míří do druhé poloviny, rozdíly mezi týmy jsou minimální

V úterý se přehoupne do druhé poloviny zatím obrovsky vyrovnaná baráž o hokejovou extraligu. Za vedoucí Jihlavou, která bude v 7. kole proti Kladnu usilovat o bodový zisk po dvou porážkách, se těsně seřadily i ostatní týmy. Poslední Litvínov ztrácí na čelo pouhé dva body a může za sebe poslat Karlovy Vary, jež mají stejně jako Rytíři o bod navíc. K tomu Verva potřebuje v podkrušnohorském derby proti Energii před svými diváky jakoukoliv výhru.

Jihlava získala za úvodní čtyři zápasy deset bodů a pokaždé bodovala, jenže v pátek v Kladně (1:3) a následně ani v neděli proti Karlovým Varům (1:2) slibně vypadající bodové konto nenavýšila. Navíc se dosud nejproduktivnějšímu účastníkovi bitev o extraligu zasekla ofenziva.

"Když si vytvoříme příležitosti, jsme buď platoničtí v zakončení, nebo netrefíme branku. To je problém, který nás provází celou sezonou, a s Karlovými Vary se to projevilo v celé nahotě. Bohužel jsme prohráli, ale jsme teprve v půlce a jedeme dál," prohlásil trenér Petr Vlk.

Kladno si naopak od pátku pomohlo plným ziskem šesti bodů. "Každý bod v baráži se počítá, takže jedeme nějaký urvat i do Jihlavy," podotkl brankář Lukáš Cikánek. "Pořád je za námi jen půlka a všechno je pouze o bod. Ve hře je ještě hodně bodů a budeme se o ně mlátit ještě hodně dlouho," odtušil útočník David Tůma.

Poté co neztratil ani bod za úvodní dvě kola, má velké starosti Litvínov, který následně tři ze čtyř utkání prohrál. "Máme milion šancí, ale nedáme góly, ta koncovka je strašná, nechápu to. Když máme přesilovku, pětkrát vystřelíme mezi kruhama a ani jednou netrefíme bránu, to se pak nedá vyhrát," kroutil nevěřícně hlavou zkušený útočník František Lukeš.

"Samozřejmě si uvědomujeme, že situace není dobrá. Ale je to o jednom zápasu. Teď musíme porazit Vary doma a bude to zase jiné," dodal Lukeš.

Energie nashromáždila za poslední tři zápasy sedm bodů a momentálně obývá druhou příčku, která by znamenala extraligu. "Síly sice ubývají, ale všechny týmy jsou na tom stejně. Každý hraje v podstatě obden, takže na to se vůbec nemůžeme vymlouvat. Takhle je baráž nastavená a já věřím, že to zvládneme," uvedl pro klubový web brankář Tomáš Závorka.

Před každým z účastníků je ještě šest zápasů a tedy 18 bodů, které lze získat. "Tabulka je hodně vyrovnaná, odpovídají tomu samotná utkání, která jsme odehráli. V baráži se setkaly čtyři vyrovnané týmy a šanci má každý," prohlásil Závorka.

Karlovarští se musí vypořádat s dalším rozšířením marodky po nedělní výhře v Jihlavě. Finský útočník Tuominen musí se zraněným levým ramenem na operaci a v sezoně dohrál. Po podezření na otřes mozku je nejisté datum návratu do sestavy u dalšího útočníka Fleka. Již předtím byli mimo hru Sičák, Tomeček, Gorčík a Vachovec. "Musíme je nahradit týmovým výkonem," podotkl asistent trenéra Tomáš Mariška.

Duel v Jihlavě začne v 17:30, na litvínovském ledě padne úvodní buly o deset minut dříve v přímém přenosu ČT sport.