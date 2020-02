Boj o sestup vrcholí: Pardubice a Kladno padly, Litvínov otočil

Hokejisté Litvínova porazili ve 48. kole extraligy Karlovy Vary 6:4 a poprvé v sezoně vyhráli třikrát za sebou. Dvěma góly se na tom podílel útočník Viktor Hübl, který si připsal i asistenci. Energie si naopak připsala třetí nezdar v řadě.

Domácí se dostali do vedení již po 82 vteřinách hry. Lukeš našel Pospíšila, který střelou od modré čáry překvapil brankáře Bednáře. Hned v zápětí hrál Litvínov přesilovou hru, ale vyrovnat mohli hosté. Mikúš v oslabení sebral puk Moravčíkovi a uháněl vstříc Janusovi, který ale předvedl výtečný zákrok.

Na druhé straně mohl zvýšit Mahbod, jeho bekhendový blafák skončil vysoko nad horní tyčkou. V osmé minutě prověřila domácího brankáře dvojice Kohout, Beránek, ani jeden ovšem nedokázal Januse překonat. O to se postaral až v 14. minutě aktivní Mikúš, který opět ujel obráncům a tentokrát rychlým blafákem uspěl. Následovala šance Grígera, ale uspěl až v 19. minutě Stříteský, jenž mířil od modré přesně k tyči.

V úvodu druhé třetiny měl šanci obránce Kudla, diváci už zvedali ruce, ale pohotovým zákrokem brance zamezil Bednář. V 29. minutě dotlačil Polák puk za bezmocného Januse, rozhodčí gól neuznali pro postavení hráče v brankovišti. Litvínovské to povzbudilo a Hanzl v 32. minutě připravil vyrovnání pro Gerháta. Již o 51 vteřin domácí vedli. Na konci ukázkové akce byl Trávníček. V závěru třetiny mohl přidat čtvrtý gól Hanzl, ovšem Mikúš na poslední chvíli puk hokejkou tečoval mimo tři tyče.

Domácí mohli hned v úvodních minutách závěrečné části odskočit, ale Mahbod, Lukeš ani Moravčík se proti výtečnému Bednáři neprosadili. To se povedlo až v 47. minutě. Hübl ujel obráncům, naznačil střelu, stáhl si puk do bekhendu a pohotově ho poslal mezi Bednářovy betony. Za pouhých 51 vteřin to bylo opět pouze o branku. Kohoutova střela z mezikruží skončila díky dvojité teči za bezmocným Janusem.

V další šanci byl opět Hübl, tentokrát stál sám před odkrytou branku a nedokázal trefit skákající puk. I díky tomu mohl Černoch vyrovnat. Zpět do vedením pomohla Vervě přesilovka, při hře čtyři na tři se po Pospíšilově přihrávce podruhé prosadil Hübl. Pojistku v podobě šesté branky přidal v 56. minutě po pěkné akci Kudla.

Boleslav x Hradec

Hokejisté Mladé Boleslavu porazili Hradec Králové 3:2 po samostatných nájezdech a posunuli se na třetí místo tabulky. O páté výhře Středočechů z posledních šesti zápasů rozhodl v sedmé sérii nájezdů Žiga Jeglič. Hradec Králové prohrál počtvrté v řadě, podruhé neuspěl v nájezdech.

Skóre zápasu se v úvodní desetiminutovce měnilo hned dvakrát. V obou případech se o to postarali kapitáni. Už ve druhé minutě se prosadil hostující Smoleňák, o čtyři minuty později vyrovnal obránce Ševc. Vedení mohl v polovině třetiny vrátit hostům Radovan Pavlík, jeho samostatní únik pokryl brankář Krošelj.

Stejnou šanci měl na druhé straně v prostřední periodě domácí Kousal, ale také Mazanec dokázal udržet puk na betonu ještě před brankovou čárou. Stav zápasu se tak měnil až v samotném závěru třetiny, když přes clonu dvou hráčů neměl Mazanec šanci vidět puk po střele Šťastného.

Domácí ve třetí třetině spíše kontrolovali jednogólový náskok, šancí nebylo k vidění mnoho ani na jedné straně. Brankář Krošelj měl více práce snad jenom při hradecké přesilovce při vyloučení Hrbase. Definitivní pojistku mohli dát Boleslavi při úniku dvou proti jednomu obránci Klepiš se Zbořilem, ale poslední bek Hradce jim šanci dokázal zmařit.

A tak přišel trest. V 58. minutě sice předvedl domácí brankář dva parádní zákroky, na třetí dorážku už ale byl krátký. Mladoboleslavští se ještě snažili branku odvrátit trenérskou výzvou, ale ani ta žádné porušení pravidel neodhalila. Gól Cingela platil. Prodloužení mohl odvrátit hned vzápětí Lunter, ale jeho dělovku vytěsnil vyrážečkou Mazanec.

V úvodu nastavené pětiminutovky byli aktivnější hostě, Krošelj si musel připsat tři dobré zákroky. Na druhé straně se pak vyřítil osamocený Zohorna, ale ani jeho blafák úspěch neslavil. V závěru předvedl nádhernou samostatnou akci Klepiš, ale v zakončení mu sjel puk z hole a muselo se do nájezdů. V základních pěti sériích se trefili domácí Bernad a hostující Cingel. O druhém bodu pak rozhodl v sedmé sérii Jeglič.

Plzeň x Kladno

Hokejisté Plzně porazili Kladno 8:5 a po divoké přestřelce před vyprodaným hledištěm se posunuli na druhé místo tabulky. Rytíři prohráli pojedenácté v řadě a jsou i nadále poslední. Domácí zápas rozhodli pěti trefami během závěrečné třetiny. Rytíři přitom ještě necelých pět minut před koncem drželi remízu 5:5, ale v 56. minutě zaznamenal vítěznou trefu Indiánů Lukáš Pulpán. Gól a dvě asistence si připsal nejproduktivnější hráč soutěže Milan Gulaš.

Domácí vstoupili do utkání aktivně a již po necelé půlminutě zakončil kombinaci prvního útoku před brankou nekrytý Kantner přesně pod břevno. Dalšímu náporu Indiánů hosté odolali a po akci Jágra mezi kruhy osamocený Barinka svižnou střelou protáhl gólmana Frodla. V 6. minutě už po šikovné přihrávce Kauta z otočky vyrovnal Bláha tečí na 1:1.

Následně se hra vyrovnala a v 10. minutě po zaváhání domácích při rozehrávce přidal zápěstím z levého kruhu Vampola druhý gól. O 68 vteřin později ale na druhé straně překonal nahozením od modré čáry Godlu Čerešňák a srovnal skóre. Během plzeňské přesilové hry poté Němec trefil jen pravou tyč a naopak při vyloučení Zdráhala v 18. minutě upravil na 3:2 přesnou střelou O'Donnell.

Úvod prostřední části patřil lépe se pohybujícím hostům, Zikmund ovšem v největší šanci zaváhal a udeřilo na druhé straně. Ve 27. minutě ještě střelu Straky stačil vleže vyrazit Godla, ale dorážející Kodýtek vyrovnal. Kladenský gólman za chvíli zlikvidoval se štěstím zakončení Gulaše a po polovině utkání si poradil i s dalšími střeleckými pokusy domácích.

Postupně se směrem dopředu opět vydali také hosté a akce se rychle přelévaly ve vysokém tempu na obě strany. Ve 38. minutě Rytíři nezužitkovali početní výhodu a naopak je od pohromy uchránil při Pourově úniku Godla.

Ve 41. minutě krátce po skončení přesilovky už skóroval po individuálním průniku agilní Gulaš a 34. gólem v sezoně vyrovnal klubový rekord Františka Černého. O půl druhé minuty později však ideální přihrávce Machače pohodlně vyrovnal na 4:4 Strnad. Divoký průběh pokračoval, když po Jágrově přihrávce dostal přesnou střelou z levého kruhu hosty do vedení Stach. Za pouhých 39 vteřin však stačil dorážkou Gulašovy střely vyrovnat Jánošík.

Drama nakonec rozhodl po zaváhání kladenské defenzivy skrytou střelou od modré čáry v 56. minutě Pulpán a chvíli na to uspěl i Kaňák ranou z pravé strany. Snížení Rytířům nepřinesla ani hra bez brankáře, kterou navíc zkrátil trest za špatné střídání. Po jeho uplynutí upravil po přihrávce Poura na konečných 8:5 Kodýtek.

Brno x Olomouc

Hokejisté Olomouce vyhráli v Brně 4:2 a posunuli se na sedmé místo tabulky. Na šestou Kometu po páté výhře z posledních šesti zápasů ztrácí šest bodů. Pod premiérový úspěch Hanáků proti Kometě v této sezoně se podepsal osmnáctiletý brankář Vojtěch Mokrý, který se tak z výhry radoval i při svém druhém startu v extralize.

Hosté byli v úvodu lepší. Velkou šanci si vytvořili již ve čtvrté minutě, kdy Jaroměřský vybídl ke skórování Ostřížka, toho však rychlým přesunem na brankovišti vychytal gólman Vejmelka.

Následovala další možnost Mory, konkrétně Nahodila, který se snažil procpat kotouč do brněnské sítě. Už se i zdálo, že se mu to povedlo, videorozhodčí však rozhodl, že puk do sítě neprošel. Za Kometu pálil nebezpečně uzdravený Holík a také mladý bek Svozil.

Ve druhé části začaly konečně padat branky. Hanáci hned v úvodu třetiny dostali k dispozici přesilovku, kterou za pár chvil dokázal využít po samostatné akci Musil, který se prokličkoval až před Vejmelku a bezpečně poslal kotouč do šibenice. Kometa mohla srovnat o pět minut později, Rákos se zjevil sám před Mokrým, kotouč chtěl zasunout na zadní tyč, ale mladíček v bráně se zaskvěl. Za polovinou utkání se skóre měnilo podruhé. Musilovu střelu zasáhnul hraniční vysokou holí Nahodil, po konzultaci s videorozhodčím branka platila.

Uběhlo pouze čtrnáct vteřin a Brňané se dočkali kontaktní branky. Němcovu střelu od modré tečoval kapitán Zaťovič a puk propadl mezi Mokrého betony. I v tomto případě úřadovalo video, které ale platnost gólu rychle potvrdilo. Domácí měli ve zbytku třetiny mírnou převahu, ke gólovému efektu to nevedlo. Naopak Vejmelka musel zasahovat po samostatné akci Knotka ve vlastním oslabení.

Lepší start do třetí třetiny si Kometa nemohla přát. Uběhlo pouze sedmačtyřicet vteřin a Horkého nahození před branku tečoval dobře nastavenou bruslí Plekanec a bylo vyrovnáno. Ve 46. minutě dostali hosté svou třetí přesilovku v zápase a rychle ji využili. Brnu se nepodařilo vyhodit kotouč a zmatků mezi kruhy dokázal využít Olesz, který prostřelil Vejmelku. O tři minuty později to bylo znovu o dvě branky. Do rychlého brejku se řítila dvojice Irgl - Káňa a druhý jmenovaný pohotovou střelou nedal svému někdejšímu spoluhráči šanci. Dvě minuty před koncem zkusila Kometa hru bez brankáře, kterou málem dokázala zhodnotit Muellerem, americký útočník ale trefil pouze tyč.

Pardubice x Liberec

Hokejisté Liberce vyhráli ve 48. kole extraligy v Pardubicích 4:1 a upevnili si vedení v tabulce. Pět zápasů před koncem základní části mají na čele desetibodový náskok na druhou Plzeň. Severočeši zlomili zápas s předposledním Dynamem až v 53. minutě, kdy se prosadil Jan Ordoš, který si nakonec stejně jako Libor Hudáček připsal dvě branky. Východočeši prohráli po čtyřech vítězstvích v řadě a na poslední Kladno mají tříbodový náskok.

Zápas nabízel mnoho šancí už od prvních střídání. Nejprve se před Kantora protáhl Musil, ale v dobré pozici minul, o chvíli později Hrachovina na druhé straně zneškodnil dorážku Látala. Dynamu k prvnímu gólu nepomohly ani dvě přesilovky v řadě, ani pokus Tybora, který zazvonil na tyč. Naopak Liberec se v 10. minutě po chybě soupeře v rozehrávce dostal do přečíslení a pěknou individuální akci proměnil ve vedoucí gól Hudáček.

Bílí Tygři byli při početní výhodě o poznání nebezpečnější než soupeř a další nadějné možnosti měli Bulíř a Musil. V závěru druhé třetiny Hrachovina reflexivně vyrazil střelu Tybora a na nedostatek práce si nemohl stěžovat ani po pauze, protože hned zkraje prostřední třetiny promarnili samostatné úniky Svačina a Paulovič. Dynamo se přesto zaslouženě propracovalo k vyrovnání, o které se ve 25. minutě postaral Vondrka.

Domácí byli od té chvíle aktivnější. Tutovku zazdil Svačina a Kousal se dokonce po své střele radoval z gólu, ale video prokázalo, že puk trefil jen tyčku. Liberec často jen vyhazoval kotouč ven ze své třetiny a zpátky do hry se dostal až díky přesilovce, v níž se před Kantora tlačil Vlach a při dvou dorážkách nebyl daleko od radosti. V samotném závěru druhé třetiny vypukla na hřišti šarvátka, do které se pěstní výměnou s Hollandem zapojil i brankář Hrachovina.

Výsledkem byla pardubická přesilovka, ale další šanci si domácí hráči přichystali až při rovnovážném stavu, kdy Vondrka při přečíslení dvou proti jednomu přestřelil. S přibývajícím časem hrály oba týmy o poznání opatrněji a klíčový moment tak nastal až v 53. minutě. Ordoš šikovně ze vzduchu srazil nahození Graborenka a poslal Liberec do vedení. Za necelé dvě minuty vstřelil při přesilovce svou druhou branku v zápase Hudáček a naděje Dynama na bodový zisk definitivně zhasly. Svůj druhý gól v zápase poté přidal ranou do prázdné branky i Ordoš.