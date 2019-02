Bojkot fanoušků Sparty: výsledky strpí, výkon a přístup ne

Jejich trpělivost dosáhla maxima. Fanoušci hokejové Sparty už dál nemohli snášet, co předvádí jejich oblíbení hráči na ledě. Rozhodli se pro protest a splnili to, co předem avizovali. Nejvěrnější příznivci odmítli podporovat své oblíbence v průběhu první třetiny dohrávky s Třincem a místo toho zmizeli do útrob haly. Gestem dali najevo nespokojenost nikoliv s výsledky, ale s výkony Pražanů v posledních zápasech před koncem základní části.

Závěr zápasu s Olomoucí byl jen předzvěstí toho, co měl přinést duel s Třincem. Tentokrát už fanoušci Sparty nezůstali potichu a nedokoukali závěr zápasu, ale rovnou opustili před úvodním buly hlediště O2 areny. "Rozhodnutí jsme neudělali na základě emocí. Jednalo se o dlouhodobou záležitost. Jsme nespokojení, že klub každý rok padá níž a níž. Neučinili jsme tak základě předešlé domácí prohry, ale kvůli výkonu a přístupu hráčů. Může se prohrát, ale body se nesmí dát zadarmo, což nám Sparta v tuhle chvíli nenabízí," vysvětlil jeden z předních organizátorů celé akce, Lukáš Valenta.

Sparťanští příznivci tak místo chorálů, potlesků a bubnů nechali místo sebe jen transparent, na kterém nechali vzkaz, že poslední výkony nebyly hodny pražského klubu. "Zastáváme názor, že za Spartu se musí bojovat," podotýká Valenta. "V momentě, kdy vidíme stoprocentní nasazení, tak se dá jakýkoliv negativní výsledek omluvit. V okamžiku, kdy ne, nemá smysl zůstávat dál pozitivní a přenášet na hráče naší energii," dodal, když společně s ostatními sparťanskými fanoušky sledoval první třetinu pouze na televizích v chodbách haly.

Fanoušci se rozhodli k ráznému kroku ve chvíli, kdy Sparta bojuje, aby se alespoň udržela na pozicích zajišťujících předkolo. Na jedenáctý Litvínov má náskok pouhých tří bodů. Ani za této situace se však zlomit nenechali a dali najevo svůj názor. "Mohlo to přijít dřív. Hodně lidí nám náš krok nebo načasování vytklo. V nás už to ale přeteklo. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne a tohle je přesně ten případ," uvedl Valenta.

Setkání nepomohlo

Vedení Sparty se pokoušelo ještě celou akci zvrátit. Dokonce si sjednali s fanoušky schůzku. Ti se však přemluvit nenechali. "Mrzí nás, jak k tomu přistoupil klub. Rozhovory s ním byly vedené v duchu, že z nás měly udělat hlupáky v tom duchu, že se vrátíme zpátky, protože nastoupí Jarda Hlinka. My ho uznáváme, ale protest už se nedal zastavit," vysvětluje Valenta. "Načasování jeho příchodu je trošku pro nás pofiderní. Věříme informacím z klubu, že jeho start s naším protestem nesouvisel," byl přesvědčen Valenta.

Sparťanským hráčům tak nezbylo nic jiného, než odehrát první třetinu extraligové dohrávky před ztichlou O2 arenou. "Samozřejmě jsme protest zaznamenali. Nápis jsme viděli, ale snažíme se o tom nepřemýšlet. Víme sami, v jaké jsme situaci. Děláme všechno pro to, abychom se zvedli, takže jsme to nějak neřešili a řekli jsme si, že půjdeme dál," řekl po zápase útočník Lukáš Klimek. On sám je zaznamenal a slyšel až v samotném závěru zápasu, kdy se Sparta v tlaku snažila o vyrovnání a vynucení si alespoň prodloužení, nakonec však stejně prohrála s Třincem 2:3.