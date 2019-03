Boleslav doma zdolala Zlín a je ve čtvrtfinále. Vary se blíží záchraně

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v rozhodujícím pátém zápase předkola play off Zlín 4:1 a postoupili do čtvrtfinále, ve kterém se utkají s vítězem základní části Libercem. Zlín sice na ledě Bruslařského klubu vedl po gólu Zdeňka Okála, ale Radim Zohorna s Ondřejem Dlapou se ve druhé třetině postarali o obrat. Postup domácích do čtvrtfinále, ve kterém se představí po třech letech, poté ve třetí části potvrdili Lukáš Žejdl a při power play soupeře David Šťastný.

Do první vážnější šance se dostal ve čtvrté minutě domácí Skalický, zlínskou branku však netrefil. Ve 12. minutě Kašíkovi pomohla tyč a štěstí měli Zlínští i o několik sekund později, kdy Sedláčkovu přihrávku usměrnil za Růžičkova záda Okál bruslí a rozhodčí po konzultaci s kolegou u videa gól uznali.

"Byla to vyrovnaná série a myslím si, že jsme byli šťastnější a dali jsme v zápasech i nějaký gól navíc. Kdyby postoupilo kterékoliv mužstvo, bylo by to stejné," řekl trenér domácích Miloslav Hořava.

"Sice jsme prohrávali, ale nabádal jsem kluky, abychom neměnili styl a vydrželi u toho, co jsme chtěli hrát od začátku. Hráli jsme zodpovědně a podařilo se nám zápas otočit," řekl kapitán domácích Michal Vondrka.

Domácím se podařilo vyrovnat ve 22. minutě, kdy Musilovu střelu pohotově dorazil Zohorna. Hostům mohl vedení vrátit Honejsek, ale Růžičku nepřekonal. Při Hermanově vyloučení Kašíka podruhé zachránila tyč, tentokrát po pokusu Žejdla.

Ve 31. minutě se už ale Středočeši prosadili. Dlapa využil zakrytého výhledu Kašíka a po střele od modré čáry si připsal druhou branku v sezoně. "Chtěl jsem jen dobře trefit puk, ale někdo tam clonil a se štěstím se to podařilo. Já gólů moc nedávám, ale životní snad není. Věřím, že bude ještě nějaký další," řekl Dlapa.

Do kabin šli domácí s těsným náskokem zejména díky výbornému postřehu Růžičky, jenž zlikvidoval velké šance Šlahaře a Honejska.

"Za stavu 1:1 i 2:1 jsme měli šance a kdybychom je proměnili, byl to jiný zápas. Bohužel se nám to nepodařilo, oni pak dali gól na 3:1 a už si to dobře pohlídali," řekl Tomáš Fořt, který měl velkou šanci ve 46. minutě.

Mladoboleslavského gólmana ale nedokázal překonat a domácí poté své vedení navýšili. Po Skalického střele Kašíkovi pomohla opět tyč, ve 49. minutě už ale osamocený Žejdl v přesilovce nezaváhal.

Zlín mohl duel ještě zdramatizovat při dlouhé přesilovce čtyři na tři, na výborného Růžičku ale nevyzrál. Čtyři minuty před koncem se hosté rozhodli riskovat při hře bez brankáře, ale druhý gól nepřidali. Naopak sami počtvrté inkasovali.

"Myslím si, že celou sérii jsme odehráli skvěle a trápili jsme klub, který má mnohem větší ambice, než momentálně v tabulce předvádí. Sám jsem zvědavý, jak se jim bude dále dařit," řekl brankář Zlína Libor Kašík.

Vary se znovu přiblížily záchraně

Karlovy Vary zvítězily v utkání 3. kola skupiny o umístění v extralize na ledě Litvínova 6:3. Západočeši ve skupině podruhé uspěli a udělali další krok směrem k extraligové jistotě pro příští ročník. Verva, která už ji má delší dobu, naopak poprvé ztratila. Hosté rozhodli třemi góly v třetí části, kdy odskočili ze 3:2 až na 6:2. Gól a nahrávku zaznamenali v dresu vítězů útočníci Roman Vlach, Tomáš Mikúš a Jakub Černý.

"Začátek utkání byl z naší strany hodně nervózní. Jen díky výbornému brankáři jsme ustáli tlak domácích. Do druhé třetiny jsme vstoupili lépe, uklidnili jsme se prvním gólem, ale vzápětí jsme inkasovali. Jsme rádi, že jsme utkání dokázali zvládnout a udělali další krok ke konci sezony, který si všichni přejeme," řekl asistent hostujícího kouče Tomáš Mariška.

První střelecký pokus si připsal ve druhé minutě Graborenko, hostující gólman Bednář ovšem jeho bombu s přehledem kryl. Na druhé straně se musel předvést Petrásek, který zastavil Grígerův nebezpečný pokus zblízka. V sedmé minutě orazítkoval bývalý litvínovský útočník Černý tyčku Petráskovy branky. Další vážnější příležitost viděli diváci až v 17. minutě: Svoboda našel volného Douderu, který mohl otevřít skóre, Bednář se však vyznamenal a vytáhl parádní zákrok.

První branka padla v 22. minutě, kdy Mikúš zpoza branky našel volného Vlacha a ten se nemýlil. Vyrovnáno však bylo za pouhých 37 vteřin, když u pravé tyčky zůstal volný Jánský a zamířil přesně. Další šanci měl mladíček Drašar, puk po jeho střele zazvonil na horní tyčku.

"Je to škoda, že mi to tam nepadlo. Snažím se hrát naplno a užívat si to. Trenéři mi dávají hodně prostoru, jsem za to rád. Snažím se hodně bruslit a střílet," popsal svou pozici dvacetiletý útočník David Drašar.

Ve 28. minutě se hosté opět ujali vedení, když nikým neatakovaný Beránek tečoval zblízka puk mimo dosah domácího brankáře. Litvínovu se i podruhé povedlo vyrovnat. Petružálek v samostatném úniku zakončil s chladnou hlavou přesně. Ještě do konce druhé části si však Karlovarští vzali vedení do třetice zpět. Po chybné Havelkově rozehrávce vstřelil třetí branku Gríger.

V 44. minutě zvýšil na rozdíl dvou branek střelou z pravého křídla Mikúš. A to ještě nebylo ze strany Energie zdaleka vše. Černý si našlápl na pravém křídle a ideálně zamířil na vzdálenější tyčku.

"Byl jsem na začátku nervózní, pak to ze mě spadlo a bylo to dobré. Jsem rád, že nám tam ve druhé třetině napadaly branky a uklidnili jsme se. Jsem rád, že mě i fanoušci přivítali potleskem, jsem tu vlastně doma. Jen se modlím, abychom to ubojovali, protože hrát o extraligu až do dubna jako loni s Litvínovem, to nechci, bylo to hrozné," připomněl Černý.

Ve 49. minutě přidal šestou branku díky svému důrazu hostující kapitán Skuhravý. Alespoň ještě čestné snížení na 3:6 přišlo z hole obránce Ščotky v závěru utkání.

"Pro nás ty zápasy nejsou vůbec jednoduché, snažíme se obehrávat mladší hráče. První třetinu jsme odehráli dobře, ale bohužel jsme nedokázali vstřelit branku. Ve druhé třetině jsme udělali hodně individuálních chyb, ale s mladými hráči to můžeme očekávat. Třetí třetina byla stejná, utkání jsme bohužel nezvládli," nezastíral domácí kouč Jiří Šlégr.

Piráti udrželi naději

Chomutov vyhrál ve 3. kole skupiny o umístění v extralize na ledě Pardubic po přestřelce 7:4 a stále má naději na to, že se vyhne baráži. V tuto chvíli ztrácí na Karlovy Vary šest bodů a do konce play out zbývají tři zápasy. O osudu zápasu s Dynamem rozhodla druhá třetina, kterou Piráti vyhráli drtivě 5:0. Domácí sice ve třetí třetině dotahovali, ale velkou ztrátu už nedohnali. Útočník poražených Jan Kloz stihl tři body za dva góly a nahrávku, v dresu hostů měli na kontě branku a dvě asistence Vladimír Růžička mladší a Radek Duda.

Chomutov s ohledem na vítězství Karlových Varů v Litvínově v odpoledním utkání potřeboval nutně vyhrát, aby udržel naději při životě. Za úspěchem vykročili Piráti už v 18. vteřině, kdy se od modré čáry trefil Jank. Pardubice ale zásluhou pohotového Kloze rychle srovnaly. Další velké šance měl Chomutov, a to paradoxně v oslabení. Stránský nejprve promarnil samostatný únik a později nestihl potrestat chybnou rozehrávku Kacetla.

Pro další průběh byla klíčová druhá třetina, ve které Piráti jasně dominovali a odevzdanému soupeři nasázeli pět branek. Už po 24 sekundách se bekhendem trefil Koblasa a za minutu a půl se hned poprvé při debutu v extralize prosadil devatenáctiletý útočník Chlán. Dynamo v defenzívě doslova hořelo, a to navíc Sklenář neproměnil trestné střílení.

Pardubický trenér Lubina si poté vybral oddechový čas, ale důrazná promluva, která byla po spoře zaplněné aréně dobře slyšet, vůbec nepomohla. Ve 25. minutě se od hrazení trefil Flemming, který zároveň vyhnal Kacetla z branky, a pátý gól vstřelil po polovině zápasu v přesilovce Růžička. Až poté se Pardubice trochu oklepaly a promrzlého Peterse zaměstnali Kloz a Hovorka. Další gól ale slavili znovu Piráti, když se po pěkné kombinaci trefil do odkryté branky Raška.

Dynamo se snažilo výsledek alespoň korigovat, ale naráželo na dobře zformovanou obranu Chomutova. To vše platilo do 50. minuty. V ní dostal dostatek prostoru Kloz a z mezikruží se trefil do horního rohu branky. Za necelou minutu přidal z podobné pozice třetí gól Mandát. A když za dalších 45 vteřin proměnil Budík trestné střílení po faulu Peterse, bylo zase o co hrát. Pro pardubického beka to byl první extraligový gól.

Pardubičtí viditelně ožili a nastěhovali se před chomutovskou branku, jenže další gól nepřidali. Naopak minutu a půl před koncem využil Duda po Růžičkově nahrávce přečíslení a bylo rozhodnuto.