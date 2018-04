Brněnský obránce vyzdvihl Čiliaka i hru v oslabení

Hokejová Kometa Brno drží aktuálně v play-off málo vídanou šňůru. V součtu má nyní na svém kontě dvanáct výher ve vyřazovací části v řadě! V aktuální sérii vedou Brňané proti Plzni 2:0 a čekají je dva zápasy doma. Obránce Milan Gulaši tvrdí, že největší oporou týmu je gólman Marek Čiliak.

"Každému se hraje skvěle, když ví, že má za sebou výborného gólmana. A může se na něj spolehnout. To Čiliak dokonale naplňuje. Musíme si ho chránit a udělat mu super klima, aby nás stále držel a odváděl dobré výkony," prozradil Gulaši novinářům.

Jednatřicetiletý obránce tuší, že Plzeň nesloží zbraně a do dalšího zápasu půjde opět naplno. "Bude to nesmírně těžký zápas. Myslím si, že soupeř do toho vletí po hlavě. Plzeň se bude snažit něco změnit, protože se zatím neprosadila. Je na nás, abychom se na to dobře připravili a hráli svoji hru. Požene nás publikum, což je naše výhoda," věří Gulaši.

I přes špatný začátek druhého zápasu v Plzni dokázalo Brno zápas vyhrát. "Udělali jsme v úvodu zápasu pár chyb. Potom jsme se už srovnali a hráli to, co jsme chtěli. Nemůžeme se nechat nástupem soupeře nebo něčím jiným rozhodit. Což se nám daří a v tom je naše síla," řekl ostřílený obránce.

Bývalý hráč Karlových Varů připouští, že skvěle nacvičená hra v početní nevýhodě může v zápase udělat rozdíl. Není náhoda, že Kometa vstřelila v obou semifinálových zápasech gól v oslabení. "V play off hra v oslabení rozhoduje. Jsem rád, že nám to funguje. Věřím, že to půjde i v dalších zápasech. Když jsou čtyři bránící hráči v oslabení správně rozestaveni, tak stačí mít dobře danou hokejku. Potom je pro soupeře přihrávka obtížnější. Už hrajeme nějaký pátek spolu, tak víme, jak na to," uvedl Gulaši a zvlášť vypíchl spoluhráče z útoku. "Jsou aktivní, dokážou vypíchnout přihrávku protivníka. Věří si při protiútocích. V tom je naše přednost," dodal.

Kometa je ve skvělé pozici před domácími zápasy. Svým dosavadním vítězným tažením se nechce nechat uspat, naopak ráda by sérii ukončila druhým domácím zápasem. Plzeň je však venku silná, když ve čtvrtfinále vyhrála oba zápasy v Olomouci.

Dva nadcházející semifinálové zápasy se hrají v Brně ve středu od 18:30 a ve čtvrtek od 17:00.