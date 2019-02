Brnu stačil proti Třinci jediný gól. Plzeň deklasovala Pardubice

Hokejisté Třince podlehli ve 45. kole extraligy Brnu 0:1. V repríze loňského finále dal jediný gól už v čase 1:41 obránce Ondřej Němec. Gólman Komety Marek Čiliak chytal po návratu z KHL třetí zápas a udržel první čisté konto. Oceláři promarnili v utkání i 106 sekund dlouhou výhodu pět na tři a prohráli po reprezentační přestávce tento týden doma všechny tři zápasy se skóre 3:11.

Třinecký trenér Varaďa oproti minulému zápasu s Hradcem Králové znovu pozměnil složení všech formací. I proto, že postrádal pět hráčů základní sestavy (Krajíček, M. Doudera, Adamský, Cienciala, Polanský), vyslal do hry i v extralize debutujícího Jonáše Peterka, sedmnáctiletého syna sportovního ředitele Ocelářů. V brance nahradil jedničku Hrubce Kantor.

Třinecký gólman lovil puk ze sítě už ve druhé minutě, kdy měl v oslabení zakrytý výhled při střele Němce od modré čáry. Oceláři po předchozím utkání avizovali, že proti Brnu musí zjednodušit hru a posílat puky na branku, ale v jejich herním projevu nebyl znát rozdíl. Trápení podtrhli v závěru úvodní třetiny ve dvou početních výhodách, v nichž vůbec nevystřelili. To hosté ještě mohli zvýšit Vondráčkem, ale zblízka ho vychytal Kantor.

Brno v prostřední třetině zahrozilo Muellerem, který se dostal dvakrát do sóla. Nejlepší extraligový střelec nejdříve obral o puk Adámka, ale Kantora nepřekonal střelou mezi betony. Při druhém úniku mu zabránil v zakončení vracející se Chmielewski. Největší šanci si Třinec vypracoval paradoxně ve vlastním oslabení, ale Marcinko v nájezdu neuspěl s bekhendovou kličkou.

Na přelomu druhé a třetí třetiny měl Třinec po faulech Malleta a Malce výhodu 106 sekund dlouhé přesilové hry pět na tři. Čiliak v ní chytil střely Hrni, Vrány a Růžičky, další pokusy domácích zastavili obětavými zákroky bránící hráči.

V přečíslení dvou na jednoho nevyzrál Ondřej Kovařčík na brněnského gólmana. Obhájce titulu těsnou výhru udržel i při minutové power play, v níž přečkal šanci Chmielewského, a upevnil si místo v první šestce.

Plzeň deklasovala Pardubice

Plzeň smetla poslední tým extraligy Pardubice 8:3. Až do poloviny bylo utkání vyrovnané, ale pak hosté během sedmi minut vstřelili pět branek. Dva góly dali plzeňský Kodýtek a pardubický Ihnacak, u jehož zásahů si připsal pokaždé asistenci brankář Klouček.

Plzeň se ujala vedení hned z první šance, když přečíslení vyřešil střelou k tyči Eberle. Za necelé dvě minuty vyrovnal v přesilovce Ihnacak, který prostřelil Milčakova ranou přes obránce.

Dynamo drželo s favoritem krok zhruba do poloviny zápasu. Na gól Kindla, který šikovně tečoval před Kloučkem, zvládl ještě za 12 vteřin odpovědět střelou do horního rohu branky Ihnacak. Za dalších 49 vteřin se ale prosadil Kodýtek a Škoda si otevřela střelnici. Během dvou a půl minuty vstřelili hosté další tři branky.

V 31. minutě se podruhé v zápase trefil z mezikruží Kodýtek a prakticky z totožného místa za minutu skóroval i Jones. Kloučka, který se asistencí podílel na obou gólech Dynama, nahradil v pardubické brance Kacetl, ale toho o čisté konto rychle připravil ranou od modré Vráblík. Zatímco Plzeň skoro všechny své příležitosti proměnila, Dynamo ztroskotávalo na Milčakovovi. Zblízka neuspěl Rolinek a samostatný únik nedotáhl Hovorka.

Pardubice zkoušely zápas zdramatizovat. Po nevyužitých šancích Hovorky a Schause se ve 47. minutě prosadil důrazný Cardwell a domácí ožili. Jenže v 50. minutě dal sedmou plzeňskou branku Indrák a v 53. minutě se v přesilovce trefil od modré Moravčík. Zápas se pak v ofenzivní náladě z obou stran už jen dohrával.

Sparta vydřela výhru v prodloužení

Sparta porazila Chomutov na jeho ledě 3:2 v prodloužení. Pražané sice promarnili vedení 2:0 po dvou třetinách, ale po 61 vteřinách nastavení rozhodl útočník Lukáš Pech. Hosté tak navázali na těsnou páteční výhru z Mladé Boleslavi a drží si pozice, které zaručují účast v předkole play off. Piráti bodovali potřetí za sebou, ale zůstávají předposlední.

Sparta měla výborný vstup do utkání, když Chomutov v úvodních sedmi minutách téměř nepustila z pásma. Gól z drtivého tlaku nevytěžila, takže se hra srovnala a i Piráti se dostali k ohrožení Machovského. V 15. minutě poslal Pražany do vedení Rousek, jenž tečoval Blainovu ránu a využil tak přesilovku. O chvíli později Jarůšek vybídl Bukartse, ten ale tváří v tvář proti Petersovi selhal.

Na začátku prostřední třetiny Jank zlomil u modré čáry hůl, kupředu vyrazil Jarůšek, ale vedení Sparty nezvýšil. V dalším průběhu Piráti nevyužili tři po sobě jdoucí přesilovky, ve kterých měl největší šanci Jank na hranici brankoviště, Machovský však puk se štěstím vyrazil. V pokračujícím tlaku domácí nesrovnali, takže mohl Buchtele 90 vteřin před druhou sirénou zvýšit náskok hostů.

Do třetího dějství vstoupili bleskurychle Piráti a už ve 24. vteřině Klhůfek po buly vymetl horní roh sparťanské branky. O tři minuty později navíc srovnal po individuálním úniku z bekhendové kličky Koblasa. Před polovinou třetí části Klíma v úniku tří na jednoho nabídl puk Rouskovi, jenž však před odkrytou brankou promáchl.

Na druhé straně Marjamäkiho střela vypadla do brankoviště, ale hosté puk dostali do bezpečí. Tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby ujel Kudrna, ale Peters ho při forhendové kličce vychytal. Vyhrocený závěr se přenesl do prodloužení, v němž z dorážky rozhodl Pech.

Birner řídil výhru Liberce v Boleslavi

Vedoucí Liberec napravil páteční domácí zaváhání se Zlínem a vyhrál na ledě nedalekého rivala Mladé Boleslavi 4:1. U všech gólů Bílých Tygrů byl útočník Michal Birner; jeden sám dal a na další tři přihrál. Středočeši po sérii pěti výher podruhé za sebou nebodovali a zásluhou lepšího skóre je na sedmou příčku přeskočila Sparta.

Skóre se poprvé měnilo už po 14 vteřinách hry, kdy se k puku na kruhu dostal Lenc a bekhendem přetavil proti svému bývalému týmu hned první střelu zápasu v liberecké vedení.

To však trvalo jen minutu a 19 vteřin. Bruslaři totiž využili hned vzápětí přesilovku při vyloučení Šmída, když se také z mezikruží přesnou ranou prosadil Žejdl. Vedení Tygrům mohl vrátit v jejich úvodní přesilové hře Hudáček, jenže odražený puk nedokázal do odkryté branky nasměrovat přesně.

Liberec si přeci jen vzal vedení zpátky. Těsně před polovinou zápasu našel u pravé Růžičkovy tyče Birner volného Hudáčka, který pohodlně zasunul puk do domácí branky. A Bílí Tygři své vedení dokonce navýšili, když se v přesilové hře po závaru před domácím brankovištěm dostal puk až k Valskému, který upravil na 3:1 pro hosty.

Další šance si Severočeši vytvořili už ve třetí třetině, kdy při hře čtyři na čtyři ztratil hůl domácí obránce Kovačevič a nebezpečně střílel Hudáček. Liberec pak ve zbytku zápasu zodpovědně bránil modrou čáru a domácí se nemohli dostat do potřebného tlaku. Naopak si museli dávat pozor na nebezpečné liberecké kontry.

Závěrečné drama nepřišlo. I proto, že v končící 59. minutě ještě zpečetil výsledek gólem do prázdné branky Birner.

Vary se nadále trápí

Hokejisté Hradce Králové zvítězili v Karlových Varech 4:1. V tabulce desátá Energie ztratila pátý zápas v řadě, Východočeši naopak vyhráli potřetí za sebou a vždy venku. Ze třetího místa ztrácí šest bodů na vedoucí Liberec. Dvěma góly se na výhře Mountfieldu podílel reprezentační bek Filip Pavlík.

Od prvního buly to byl Hradec Králové, který převzal otěže vývoje úvodních dvaceti minut. Východočeši byli aktivnější a matně působící hráče Energie přehrávali ve všech směrech. Hosté svou převahu vyjádřili i gólově. Skóre otevřel v sedmé minutě Paulovič, který v pádu dorazil do branky svou vlastní střelu.

O pět minut později nechala karlovarská obrana Filipa Pavlíka dobruslit až před Novotného, který byl proti jeho zakončení bezmocný. Nepohodu domácích charakterizovala i 51 vteřin trvající přesilovka pěti proti třem, při níž Západočeši ani nevystřelili na branku.

Od začátku druhé třetiny vystřídal v domácím brankovišti Novotného teprve šestnáctiletý mladíček Bednář. V prvních deseti minutách domácí zvýšili svoji aktivitu, která vyústila ve 28. minutě ve snížení skóre, když Flek proměněným sólem využil přesilovou hru.

Snahu domácích utlumil hned ve 30. minutě využitím přesilovky druhým zásahem v utkání Filip Pavlík a potrestal tak vyloučení Skuhravého, který obdržel 2+10 minut za úder do oblasti krku a hlavy. Naděje hráčů z lázeňského města na kontaktní branku držel čerstvý vítěz olympijského festivalu mládeže Bednář, a to zneškodněním několika velkých šancí Východočechů, z nichž největší měli Vopelka a Rákos.

Po zbytek zápasu už ale drželi Východočeši vývoj pevně ve svých rukou a domácí na dostřel nepustili. Snahu o odpor Energie definitivně zlomil v 53. minutě Štindl povedenou tečí Nedomlelovy střely od modré čáry.

Litvínov otočil duel v Olomouci

Litvínova vyhrál v Olomouci 5:4 v prodloužení. Hosty, kteří ještě na začátku 38. minuty prohrávali 1:3, zachránil v zápase 57 vteřin před koncem třetí třetiny obránce Marek Trončinský. V čase 62:41 pak rozhodl o druhém bodu pro hosty další zadák Jan Ščotka. Dva góly domácích dal David Ostřížek.

Už ve třetí minutě skončil zápas po souboji u hrazení pro hostujícího beka Pichého. Skóre mohl ze sóla otevřít Skladaný, trefil však pouze beton hostujícího brankáře Petráska. Ani střela Švrčka nepropadla za jeho záda. Těsně vedle tyčky skončila Mrázova teč v přesilovce.

Na druhé straně do šance poslal Litvínov nepřesnou rozehrávkou Káňa, ale ani hosté stavem nepohnuli. Hanáci pak měli k dispozici 49 sekund přesilovky pět na tři a brzy ji využili zásluhou Ostřížka. Právě úspěšný střelec minutu před koncem třetiny chyboval a nabídl Hüblovi samostatný únik, Konrád ale spoluhráčovu chybu napravil a puk vyrazil.

Litvínov začínal druhou třetinu přesilovkou. Ščotka během ní našel Válka a ten puk doklepl za Konrádova záda. Vzápětí Skladaného pokus vykryl Petrásek. Početní výhodu dostali i domácí. V oslabení se ocitl před Konrádem osamocený Lukeš, ale domácí brankář puk přikryl. O další únik hostů se postaral Tročinský, ale domácí z protiútoku díky Ostřížkovi získali vedení zpět na svou stranu. Hned 56 vteřin poté Laš zvýšil.

Vrátit Vervu do hry mohl po Petráskově nahrávce Petružálek, jenže puk skončil pouze v Konrádově lapačce. Holec tři minut před koncem druhé třetiny trefil tyč a místo čtvrtého gólu domácích přišli chvilky Severočechů. Po nahrávce Kašpara se trefil Hanzl a sám Kašpar pak 57 sekund před druhou přestávkou vyrovnal.

Třetí třetinu začali lépe hosté, ale střely Válka a Mikúše gólem neskončily. Ve 44. minutě Tomeček poslal puk do strany Handlovi, ten se rozhodl zakončovat sám a Olomoučtí opět vedli. Necelé tři minuty před koncem základní doby hrál Litvínov přesilovku, pak to navíc zkusil bez Petráska. A uspěl, když opětovné vyrovnání zařídil Tročinský.

Zápas nakonec rozhodlo až prodloužení, když po přihrávce Lukeše uklidil puk do brány Ščotka.