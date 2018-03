Chyběl nám nějaký hnusný gól, přiznal třinecký kanonýr Růžička.

Hokejisté Třince ukázali na pardubickém ledě v mnoha záblescích, jak silným týmem jsou. Nadšeně bojující Dynamo rozhodně nepodcenili, přesto mu podlehli těsně 2:3 a je tak již nyní zřejmé, že se bude hrát i pátý duel na ledě Ocelářů.

"I když jsme do toho možná šlapali, něco nám tam chybělo. Nebylo to úplně podle našich představ a o zápas jsme přišli. Je potřeba si k tomu teď něco říct, abychom v dalším zápase byli lepší, protože dnes byly lepším týmem Pardubice," řekl třinecký útočník Martin Růžička novinářům.

Dva góly z 35 střel mezi tyče byly málo, Ondřej Kacetl v pardubické brance si připsal několik vynikajících zákroků. "A nám chyběl nějaký hnusný gól, které se nám podařilo dát doma," podotkl Růžička.

Právě on jakožto obávaný kanonýr byl magnetem na pozornou obranu pardubických hráčů, který mu věnovali velkou pozornost. Často na hraně pravidel. "Je to play off a tohle k tomu patří. Myslím, že oni to dělají dobře, jak nás brání. Je teď na nás, abychom se ze všeho poučili," prohlásil Růžička.

Platilo to i pro přesilovky Ocelářů, jež Východočeši zjevně dobře načetli. "Týmy se na soupeře připravují. My sledujeme, co hrají oni, oni zase řeší nás, to je jasné. Moc prostoru tam nebylo, ale taky se na to teď podíváme a v neděli v 16:40 budeme lepší," ujistil Růžička. "Dnes měly den Pardubice a porazily nás. My chceme vyhrát v neděli," dodal.

Nepříliš obvyklou situací byla hra v šesti proti třem, k níž Třinec s prázdnou brankou sáhl již přibližně osm minut před koncem. "Už jsme neměli moc co ztratit. Bylo dobrým tahem to takhle zkusit za stavu 1:3. Škoda, že se nám to nepodařilo proměnit, ale pořád se s výsledkem dalo ještě něco dělat. Snížili jsme pak na 2:3, měli tam na konci ještě přesilovku. Škoda, že to nevyšlo, ale Pardubice hrály výborně, hodně obětavě. Je to o nás, abychom náš výkon ještě zvedli," zdůraznil Růžička.