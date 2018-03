Cienciala sedmi body režíroval postup Třince do semifinále

Hokejisté Třince deklasovali v rozhodujícím sedmém utkání čtvrtfinále play off extraligy Pardubice 8:1 a po třech letech si opět zahrají o medaile. Oceláři rozhodli o klíčovém vítězství gólovou smrští ve druhé třetině, kdy se trefili pětkrát během 17 minut. Sedmi asistencemi se zaskvěl David Cienciala, hattrick a přihrávku si připsal Ondřej Kovařčík. Třinec vyhrál všechny domácí duely série a čeká na soupeře, kterým bude buď Brno, anebo Hradec Králové.

Ani v sedmém utkání neměli domácí k dispozici zraněného kanonýra Růžičku a do sestavy se na úkor Chmielewského vrátil Hrňa. Průběh utkání byl dvacet minut přímo úměrný jeho důležitosti. Přestože už v první minutě si do šance proklestil cestu Krajíček a Kacetl jeho ránu vyrazil, převládala opatrnost.

Třinec se snažil o maximální jednoduchost, z každé pozice pálil a nahazoval puky na bránu, což se odrazilo i v jeho výrazně střelecké převaze v první části - 14:2. Žádnou vyloženou možnost ale domácí neměli. "Začali jsme špatně, Třinec měl celý zápas tlak. Nevím, co se s námi stalo. Ale neodehráli jsme dobrý zápas," prohlásil pardubický útočník Martin Kaut.

Druhá třetina přinesla razantní změnu v obrazu hry. Vše způsobil první gól, který dal v čase 20:36 Marcinko svým typickým způsobem, dorážkou z brankoviště. Hosté se rychle mohli do zápasu vrátit, ale nevyužili přesilovku a krátce poté dostali druhý gól.

Po dlouhém střídání si utahaní pardubičtí hráči nepohlídali Ondřeje Kovařčíka, který tváří v tvář Kacetlovi švihem zavěsil podruhé. "Na střídačce jsme si s Davidem Ciencialou říkali, jestli se nám to nezdá, jestli se neprobudíme a nepůjdeme teprve na zápas. Pak už to byl lauf, euforie. Co šlo na bránu, tak tam spadlo," uvedl Kovařčík.

Když v 29. minutě v přesilovce před Kacetlem tečí skóroval i Adamský, zlomení hosté pochopili, že je konec jejich snu. Naopak nabuzený Třinec plně ovládl hru a střílel další góly. Po trefě Svačiny se poroučel na střídačku brankář Kacetl, ale i Klouček už po 100 sekundách kapituloval z Vlachovy hole.

Poslední dvacetiminutovka se tedy stala formalitou. Hosté mohli alespoň zkorigovat skóre, ale Svoboda rozezněl horní tyč. Polanský ve 44. minutě ale na opačné straně za rozhodnutého stavu zachoval klid a rychlou kličkou zblízka v přesilovce zvýšil už na 6:0. "Prostě nám to tam dneska napadalo. Na co jsme sáhli, to tam spadlo. Ale myslím, že se to odrazilo od toho, že jsme tahali za jeden provaz a každý dělal to, co měl," řekl Cienciala.

Závěr rozjitřila rvačka Linharta s Tomáškem a pak další Ciencialovy asistence na branky Ondřeje Kovařčíka. "Sám to nechápu, jak to tam napadalo. Tohle jsem zažil naposledy tak v šesté sedmé třídě. Samotnému mi to ještě nedochází. Jsem za to rád, ale hlavně jsem rád, že jsme vyhráli a postoupili dál a můžeme dále bojovat," prohlásil Cienciala.

Pardubice nakonec alespoň připravily Hrubce o nulu, když ho v 59. minutě v početní výhodě prostřelil Treille. "Možná jsme si nepřipouštěli, že rozhodne domácí prostředí, ale když se na to zpětně dívám, tak to rozhodlo. Nám se doma taky hodně dařilo. Troufám si říct, že kdyby to bylo obráceně, byli bychom v základní části líp postavení a hráli sedmý zápas doma, tak bychom Třinec udělali," doplnil pardubický kapitán Tomáš Rolinek.