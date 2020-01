Čiliak se postavil proti svým. Vypnul jsem hlavu a šlo to, řekl

Na začátku tohoto týdne chytal Marek Čiliak ještě za Zlín, na jeho konci už čelil zlínským střelcům v brněnském dresu. Slovenský brankář Komety se vrátil s přelomem kalendářního roku do týmu z moravské metropole, ale ani ve druhém utkání v modrobílých barvách nevyhrál. Po domácí premiéře bral se spoluhráči jen bod za prohru 2:3 po samostatných nájezdech.

Rychlou, ale plánovanou změnu dresu Čiliak nijak zvlášť neprožíval. Ani samotný zápas proti nedávným spoluhráčům. "Je to sice zvláštní, ale snažil jsem se to brát jako každý jiný normální zápas. Vypnul jsem hlavu, takže jsem to bral v pohodě," řekl.

Samotné rozuzlení zápasu v nájezdech naznačilo, že hráči Zlína si Čiliaka během tříměsíčního angažmá dobře přečetli a využili toho. V rozstřelu ho překonali Jan Dufek, Antonín Honejsek a David Nosek. To Čiliak na své poznatky ze zlínského angažmá příliš nespoléhal.

"Nedá se spoléhat na to, že jeden hráč dělá na tréninku to a to a druhý zase něco jiného. Pak to mohou změnit a znalosti k ničemu nejsou. Tohle já jsem nikdy neřešil, soustředil jsem se na sebe a na svůj výkon," řekl. Platilo to i v nájezdech. "Na tréninku ve Zlíně bývaly na programu nájezdy vždy, ale nepřemýšlel jsem nikdy, kdo u toho co provádí. Věděl jsem teď, kdo jde na nájezd, ale překonali mě oni. Je to škoda," dodal.

Když na konci září Čiliak odcházel na hostování do Zlína, tak v domácím zápase proti Kometě nechtěl chytat. Nyní ale o něčem podobném neuvažoval. "To je něco jiného. V Brně jsem odmalička a ve Zlíně jsem byl jen pár měsíců na hostování, to se nedá srovnat," prohlásil.

Kometa s Čiliakem v brance získala v novém kalendářním roce vždy jen bod za prohru v prodloužení a po nájezdech. Čiliak ale dostal ze hry jen tři góly. "Chtěl jsem vyhrát oba zápasy, nepodařilo se to. Máme dva body, snad nám chybělo štěstí, třeba bude příště stát u nás," řekl brněnský gólman.