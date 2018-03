Čtvrtfinále startuje. Vítkovice čeká Brno, Třinec vyzve Pardubice

Dvěma zápasy odstartuje v úterý čtvrtfinále play off hokejové extraligy a boj o obhajobu titulu začne mistrovská Kometa Brno, která se představí v Ostravě proti Vítkovicím. V nedalekém Třinci se rozjede série Ocelářů s Pardubicemi. Souboje vítěze základní části Plzně s Olomoucí a Hradce Králové s Libercem vypuknou ve čtvrtek.

Vítkovice se plnohodnotného play off v podobě čtvrtfinále dočkaly po čtyřech letech a i kvůli atraktivitě a fanouškovskému zázemí Komety se dá očekávat, že série s Brnem bude mít výbornou diváckou kulisu. Vítkovické však může trochu strašit, že v posledních dvou domácích duelech nevstřelili Kometě ani gól a prohráli s ní 0:1 a 0:2.

"Souboj s Kometou bereme jako obrovskou výzvu a myslím, že i pro fanoušky to je pecka. Dobře víme, s kým máme tu čest. Máme na paměti, jak vloni Kometa play off projela, víme, že má v kádru řadu zkušených a výborných hokejistů," řekl kouč Vítkovic Jakub Petr. "Ale i my po dlouhodobé části máme na čem stavět. Byli jsme týmem s druhým největším počtem vstřelených i druhým nejmenším počtem inkasovaných gólů, na druhé straně jsme se taky nevyhnuli výkyvům. Těšíme se na parádní sérii ve skvělé atmosféře," doplnil Petr.

I celková bilance vzájemných duelů ze základní části hovoří ve prospěch Brňanů, kteří ze čtyř zápasů třikrát vyhráli a získali devět bodů. Trenér a majitel Komety Brno Libor Zábranský nicméně nepovažuje svůj tým za favorita. "Vítkovice mají kompaktní a dobře organizovaný tým. Jsme připraveni na těžkou sérii. Máme zdravý respekt k soupeři a také dostatek sebevědomí," uvedl na dnešním setkání s novináři Zábranský, který svým svěřencům věří a spoléhá na vítězné typy hráčů.

Před rokem v cestě za titulem začínala Kometa vítězné čtvrtfinále se Spartou, semifinále s Hradcem Králové i finále s Libercem z horší pozice úvodními dvěma zápasy na ledě soupeřů. Stejné to je i nyní proti Vítkovicím. "Nebereme jako výhodu nebo nevýhodu začínat venku. Týmu věřím v jakékoliv pozici. Je to jedno. Musíme perfektně odstartovat první utkání a soustředit se na každý další zápas," prohlásil Zábranský.

Třinec sice do play off vstupuje proti Pardubicím v pozici favorita, ale v závěru základní části dostal od Východočechů na domácím ledě facku, když prohrál 2:6. "Pardubice sice měly horší start do sezony, ale postupem času se zvedly. Šesté místo po základní části je zcela určitě úspěch, se kterým Dynamo asi ani nepočítalo," uvedl třinecký kouč Václav Varaďa.

Jeho tým před koncem základní části předvedl nejdříve sérii sedmi výher a následně čtyřikrát za sebou prohrál. "Myslím si, že můžeme čekat slušnou sérii, a snad se nám podaří postoupit dál. Musíme ale ukázat víc tvrdosti, důrazu před brankou. To byly věci, které nám ke konci sezony trochu scházely," dodal Varaďa.

Pardubický tým se do Třince vydal dnes a místo autobusu zvolil cestu vlakem. "Rozhodli jsme se využít služeb Českých drah, aby naše cesta k prvnímu čtvrtfinálovému utkání byla pro hráče příjemnější a pohodlnější. Je rozdíl jet přes tři hodiny autobusem nebo dvě hodiny vlakem a pak chvíli autobusem. Čas strávený společně ve vlaku může přispět lepšímu rozpoložení mužstva. Hráči se mohou projít, dát si kávu, přijít na jiné myšlenky. Ušetříme možná i nějaké síly, psychicky si odpočineme," řekl trenér Dynama Miloš Holaň.

Loni se s týmem zachraňoval v extralize v baráži, v této sezoně vybojovaly Pardubice přímou účast ve čtvrtfinále. "Člověk by si měl vždycky stavět vyšší cíle. Když jsme měli jasnou desítku, toužili jsme po šestce, abychom měli volno a čas připravit se na čtvrtfinále, což se podařilo. Za to jsme velmi rádi," podotkl bývalý obránce, který v Třinci krátce působil v sezoně 1999/2000.

Lepší bilanci ze vzájemných zápasů v základní části (osm bodů z 12 možných) Holaň nepokládá za důležitou. "Čeká nás velice těžký soupeř, s nímž máme dobré výsledky ze základní části, na ně se ale vůbec nebudeme spoléhat. Play off je jiná soutěž. Začínáme venku, může to být i naše výhoda. Musíme podat velmi zodpovědný výkon, vyvarovat se zbytečných faulů, neboť Oceláři mají výborné přesilové hry a spoustu individualit v útočné fázi," dodal Holaň.