Další hattrick? Neskutečné, nevěří český reprezentant.

Obránce hokejové reprezentace Jakub Krejčík stihl od předchozí akce národního týmu přidat ve finské lize další hattrick. V novém působišti odehrál za Kärpät Oulu 28 utkání, během nichž se stejným způsobem blýskl už dvakrát. A i s odstupem dvou týdnů na něm bylo patrné, že tím šokoval nejen své okolí, ale ze všeho nejvíc sebe.

Oba střelecké večery osmadvacetiletého pražského rodáka od sebe dělil jen měsíc. "Doposud tomu pořád nějak nevěřím. Pro mě je to něco nereálného, co jsem v životě nečekal, že se stane. A ty hattricky už jsou navíc dva. Pořád tak nějak nevím, jak to nejlépe popsat," řekl Krejčík s úsměvem novinářům.

Cestu si k němu následně našla velká spousta gratulací. "Těch reakcí bylo opravdu dost. Je to samozřejmě příjemné, jsem za to rád. Ve finále je ale důležité hlavně to, jak se daří týmu. Když se takhle daří, člověk má sebevědomí. A i štěstíčko se k vám pak přiklání," připustil Krejčík.

Poté co skolil koncem října Kuopio a měl lví podíl na výhře 7:1, byl 26. listopadu proti Jyväskylä (3:1) dokonce jediným střelcem svého mužstva. "Každý z týmu mi říkal, když už jsem nastřílel ten jeden hattrick a dal znovu dva góly: 'Je ti jasný, co teď čekáme?' To bylo docela vtipný," vyprávěl Krejčík.

Spoluhráče nezklamal. Vše mu ale u nich prošlo až překvapivě snadno. "Kupodivu mě to nic do týmové kasy nestálo. Tedy zatím nic... Tady v Čechách by se mi to trošku asi prodražilo, ale ve Finsku zatím nikdo s ničím nepřišel, tak nevím, jestli to ještě přijde nebo co bude," přemítal Krejčík.

Když se zaskvěl proti Kuopiu, slavil přitom tři góly v jednom zápase vůbec poprvé mezi dospělými. Na předchozí hattrick si velmi dobře pamatoval. "V deváté třídě na turnaji na Spartě," vystřelil okamžitě Krejčík. "To si pamatuju moc dobře, ale v profesionální kariéře se mi to před touto sezonou nikdy nepoštěstilo," uvedl Krejčík.

I když se občas povede takto zazářit některému z obránců, není mnoho těch, kteří by si to v sezoně zopakovali. "Něco jsem tam četl, že dva hattricky v sezoně už obránci dali. Snad v roce 1977 měl někdo dokonce i pět hattricků. A i v novodobé éře už dva opravdu padly," řekl Krejčík.

V Oulu prožívá zatím sezonu snů. I díky hattrickům má z 28 zápasů na kontě už 20 bodů (7+13). "Je to tak, líp to začít nemohlo. Musím to ale zaklepat, aby to tak pokračovalo dál. Je to každopádně velký odraz toho, jak se daří celému mužstvu. Máme skvělý a sebevědomý tým, výhry se kupí a jednotlivci z toho samozřejmě těží. Takže je to tím hodně ovlivněné," řekl Krejčík.

Oulu jasně vede tabulku, na Lukko Rauma, kde odehrál český bek předchozí ročník, má náskok 24 bodů. "V kvalitě týmu je hlavní rozdíl. První dvě pětky v Oulu jsou naprosto výborné a rozhodují zápasy. To nám trošku minulý rok chybělo. Všechna kolečka, která zapadají do toho stroje, šlapou na sto procent," pochvaloval si Krejčík.

Sám nečekal, že to v podání jeho týmu bude až takhle dobré. "Něco takového jsem určitě nepředpovídal. I když jsem věděl, že jdu do týmu, který hraje každý rok na nejvyšších pozicích, a že budeme hrát i tentokrát nahoře. Na působení v Oulu nemohu říct špatné slovo," uvedl Krejčík.

Finská liga mu sedí čím dál víc. "Myslím, že už jo. Je to druhá sezona, už si troufám říct, že jsem si zvykl. Sedí mi, že je to docela dost o bruslení. Někdy až moc, ale je to i na úkor kvality, někdy kvůli tomu vznikají chyby, ale myslím si, že mi vyhovuje. Cítím se v pohodě. Žádný stres tam momentálně není. A ta spokojenost se pak odráží všude, tedy i v národním týmu. Všechno se to na sebe nabaluje," uvedl Krejčík.