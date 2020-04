Dlouholetá opora u Olomouce končí, obránce posílí Třinec.

Jeden z nejlepších extraligových obránců Jan Jaroměřský opouští po sedmi sezonách Olomouc. Jednatřicetiletý hokejista před šesti lety pomohl Hanákům k potupu mezi elitu, od té doby jim byl věrný. Po vydařené sezoně podle MfDnes zamíří do Třince.

Jaroměřský v uplynulé sezoně před jejím ukončením kvůli koronaviru odehrál 49 zápasů. Ve statistice plusových a minusových bodů byl v Olomouci nejlepší (+19) a v rámci extraligy obsadil čtvrté místo. Nasbíral také jedenáct bodů za čtyři góly a sedm asistencí.

"Odchod Honzy Jaroměřského nás mrzí. S jeho výkony jsme byli maximálně spokojení. Zanechal tady stopu, to je bez debat," uvedl pro MfDnes jednatel klubu Jan Tomajko.

Rodák z Turnova mění v rámci extraligy dres poprvé. "Jde za lepším, chápeme to. To je hokejový život. Posunul se u nás, a to je naše filozofie. Větším klubům ale nemůžeme konkurovat," dodal Tomajko.