Drtivá druhá třetina a Hudáčkův hattrick. Liberec deklasoval Vítkovice

Hokejisté Vítkovic utrpěli v dohrávce 29. kola extraligy na domácím ledě debakl 3:7 s vedoucím Libercem. Severočeši sice prohrávali po gólu Miroslava Indráka, ale na začátku druhé části skóre obrátili čtyřmi brankami v rozpětí necelých čtyř minut. Bílí Tygři vyhráli druhou třetinu 5:0, což bylo pro výsledek rozhodující. Hattrick zaznamenal Libor Hudáček, gól a čtyři asistence si připsal Michal Birner. Liberec porazil Ostravany počtvrté v řadě a zvýšil náskok v čele tabulky před druhou Spartou na čtyři body.

S dvěma novými akvizicemi Rosandičem a Hruškou začaly Vítkovice zápas proti favoritovi nadějně a po Indrákově pohotovém voleji se v sedmé minutě dostaly do vedení. A přestože hosté působili hokejověji, víc šancí měli domácí a Hrachovinu od druhé branky hned třikrát zachránila tyčka, kterou trefili Indrák, Lakatoš i Razgals.

Hosté manko smazali v 10. minutě. Hudáček se po brejku protáhl zprava před Svobodu a bekhendem puk zasunul do sítě.

Začátek druhé části přinesl liberecký knokaut. V rozmezí čtyř minut se stav změnil na 1:5. Šmíd v přesilovce příklepem dostal hosty do vedení, o minutu později sebral vyražený puk Krenželok a bekhendovou kličkou překonal Svobodu potřetí.

"Pověděli jsme si o přestávce, že ta první třetina nebyla ideální, všichni jsme si sáhli do svědomí a řekli jsme si, že to, jak začneme přesilovku, tak bude vypadat celá druhá třetina. Spadlo nám to tam na 2:1 a potom to tam popadalo," řekl novinářům Hudáček.

Následně Liberec ještě dvakrát využil přesilovku: bombou bez přípravy poslal Svobodu na střídačku opět Hudáček, ale i náhradník Dolejš zakrátko lovil puk z brány, když ho po další přesilovkové kombinaci volejem prostřelil Birner.

"Dostali jsme slušnou lekci v produktivitě, dostali jsme tři góly v přesilovce. Ani se nedá říct, že by to sehráli super. Byly tam asi nějaké chyby, ale každá střela šla do víka a za dvě minuty bylo v podstatě po zápase," řekl vítkovický útočník Jan Hruška.

Úvodní pětiminutovka druhé části zápas rozhodla a Liberec už dál pouze kontroloval vysoké vedení. V 32. minutě se po individuálním průniku bekhendem prosadil Musil a v nástupu do třetího dějství zkompletoval hattrick Hudáček, který zblízka zakončil další liberecký kontr do otevřené obrany.

"Jsme rádi, že jsme měli takový zápas venku. Rozhodly to naše přesilovky a to jsme je ani vlastně netrénovali, protože se nám zranil Bulíř. Byla to taková improvizace, ale dnes to tam padlo," doplnil Hudáček.

Utkání už se jen dohrávalo. Sedmigólovou šňůru hostů pak dokázal přerušit Mallet, jenž zblízka dopravil puk za Hrachovinu. V 58. minutě ještě zmenšil výši prohry neobsazený Bukarts.

Vítkovice se po sedmibrankovém přídělu propadly se 138 inkasovanými góly na pozici nejhůře bránícího mužstva soutěže. "První třetina dávala naději, že zápas může být hratelný, ale pak je to během dvou minut 1:5. To se pak těžko nechci říct hledá motivace, ale těžko se na tom ledě něco vymýšlí a předvádí. Lídr se dostane do úplně jiné pohody, a pak už jste to viděli," dodal Hruška.