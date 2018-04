Důležité je udržet týmového ducha, nabádá trenér Hradce

Šanci na zdramatizování semifinále play off extraligy budou mít v pátek hokejisté Hradce Králové v souboji s Třincem. Východočeši si prodloužení série a zároveň celé sezony vysloužili v úterý vítěznou trefou útočníka Radka Smoleňáka v prodloužení a snížili na 1:3 na zápasy. Nyní bude mít druhý tým základní části v zádech domácí publikum.

"Dokázali jsme si, že ještě nejsme poraženi. Šli jsme si hodně jako tým za vítězstvím, kluci předvedli, že to dokážou odbojovat. Jsme rádi, že jsme ještě sérii vrátili do Hradce a budeme se ten týmový výkon snažit přenést i do pátého zápasu," uvedl trenér Václav Sýkora.

Hrdina úterního duelu Smoleňák nabádá, aby mužstvo nehledělo až příliš dopředu. "Nemůžeme myslet hned na obrat. Čeká nás vyprodaná hala, která nás požene, takže já se spíše koukám na pátek. Musíme k dalšímu utkání přistoupit úplně stejně jako v Třinci, a ne vyhlížet, s kým se hraje finále. Teď je náš cíl vrátit se ještě jednou do Třince," řekl Smoleňák.

Oceláři byli bitvě o zlato velmi blízko, ale potřebují ještě proměnit jeden ze tří zbývajících mečbolů. "Už jsme sahali po postupu, ale i když jsme to nedotáhli, nic se neděje. Bude to obdobný zápas jako ten poslední v Třinci. Připravíme se poctivě a jedeme do Hradce urvat vítězství. Říkal jsem už před sérií, že bude dlouhá. A opakuji to pořád. Může se stát, že se zase uvidíme i v Třinci," připustil kouč Václav Varaďa.

"Nepočítali jsme, že sérii vyhrajeme 4:0. Jeli jsme na začátku do Hradce s tím, že uhrajeme jeden zápas, nakonec se povedly dva. Uhráli jsme pak hned i ten třetí a přes poslední porážku jsme rádi za stav, který je," prohlásil zkušený bek Lukáš Krajíček.

"Víme, v čem byl ve čtvrtém utkání problém. A zlepšíme to. Od začátku musíme šlapat, jako jsme šlapali první tři zápasy. Na ten čtvrtý zápas jsme nebyli úplně ready, což je pro mě nepochopitelné. Třetinu a půl jsme se dostávali do zápasu a podle toho to taky skončilo," uvedl Krajíček.

Oba týmy se budou muset patrně znovu obejít bez hráčů, kteří patří ke klíčovým oporám. Jen v civilu strávil minulý duel tahoun domácích Petr Koukal, Třinec postrádá kanonýra Martina Růžičku.