Eberle se dočkal prvního extraligového hattricku, zničil tím Piráty

Hokejisté Plzně ve 31. kole porazili Chomutov na jeho ledě 3:2, když se o všechny jejich góly postaral Jan Eberle. Forvard Škody poprvé v kariéře zaznamenal hattrick, který navíc dokonal v čase 59:20 a rozhodl tak za vyrovnaného stavu o třech bodech pro Indiány.

"Už jsem si říkal mockrát, že by to tam mohlo spadnout, nakonec jsem to tam švihnul až v posledním střídání, kdy jsem tam šel s Honzou Kovářem a Milanem Gulašem," vyprávěl Eberle novinářům o hattricku, který dokonal v závěrečné minutě ránou do odkryté branky.

"Měli jsme tam už předtím dvě střely. Říkal jsem si, že zkusím zastavit u brankoviště, protože jsme měli nějaké hráče před bránou. Ke mně se to tam naštěstí odrazilo a dával jsem do prázdné. Motal jsem se prostě na správných místech ve správný čas. Šel jsem si za tím a jsem strašně rád, že mi to tam napadalo," liboval si Eberle.

Bylo na něm patrné, jak ho třígólový večer těší. "Je krásný pocit dát tři góly. A když je to navíc ještě podtržené vítězstvím, tak je to super. Je to první hattrick v kariéře, takže z něho mám obrovskou radost. Říkal jsem si, že bych mohl za kariéru jeden stihnout, tak si ho teď můžu odškrtnout," nezastíral Eberle.

Plzeňští to dnes ale neměli vůbec jednoduché, jelikož Piráti po vyhraném derby v Litvínově (1:0) nedali ani kousek ledu zadarmo a dlouho sahali po bodech.

"Snažili jsme se tlačit do brány, odráželi se nám puky a já jsem byl na správných místech. Jsem strašně rád, že jsme vyhráli a zakončili tím rok 2018 úspěšně," uzavřel devětadvacetiletý Eberle, jenž dnešním kouskem zdvojnásobil svou střeleckou produkci v této sezoně.