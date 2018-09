Extraliga přijímá novinky s obavami, ale zároveň smířlivě

Smířlivě, ale zároveň s obavami vstřebávají změny pravidel trenéři a hokejisté v extralize. Připomínají, že přizpůsobit se je nutnost, neboť k úpravám sáhla v rámci nového olympijského cyklu mezinárodní federace IIHF.

Týmy si vyzkoušely nová pravidla již během přípravných zápasů a neobešlo se to bez řady problémů. A liberecký kouč Filip Pešán očekává, že jen tak mávnutím kouzelného proutku nezmizí. "Myslím, že v tom bude trošku bordel, protože Švýcaři to mají trošku jinak, stejně tak Švédi, my to máme trošku jinak, také IIHF... Bude v tom bordel, ale bordel, který bude stejný pro úplně všechny týmy v extralize. Kdo se na to rychleji adaptuje a nebude to tolik řešit, ten bude zápasy vyhrávat," domnívá se Pešán.

Sudí mají kromě jiného zamezit zdržování hry po zakázaném uvolnění prostřednictvím záměrně špatného postoje na vhazování. A dohlížet mají třeba i na správně upravenou výstroj. "Vhazování lehké nebude, na druhou stranu se bojím, že místo soustředění se na střídání se bude každý tým soustředit na to, jestli náhodou nemá soupeř zastrčený dres. Budou na sebe pořvávat střídačky a myslím, že teď na začátku to bude o hlídání soupeře a křičení na rozhodčí daleko víc, než tomu bylo doteď," řekl Pešán.

Zápasy se navíc - přinejmenším zpočátku - patrně protáhnou. "Paradoxně jsou to změny, které by měly zrychlit běh zápasu, ale mě naopak přišlo, že utkání jsou strašně dlouhá. A to jsme ještě neměli komerční pauzy a hrálo se s patnáctiminutovými přestávkami," připomněl Pešán.

Podle Vladimíra Růžičky mohou navíc rozhodčí nyní hru hodně rozkouskovat. "Třeba když jsme hráli domácí zápas s Litvínovem, bylo to takové divné, jak byla hra rozkouskovaná. Pro diváka to podle mého nebylo vůbec zajímavé. Uvidíme, jak moc budou chtít sudí vše urychlit. Každopádně bude vše záležet na nich. Jestli budou vylučovat kvůli tomu, že má hráč o dva a půl milimetru jinde hokejku, než má mít...," podotkl kouč Chomutova.

Připustil ale, že je to i pro samotné rozhodčí těžké. "Jednou jsou nastavená nějaká pravidla a podle nich musíme jít. Je to celosvětově a tady v Česku si nemůžeme dělat pravidla podle toho, co nám vyhovuje. Já s tím žádný problém nemám, jen si přeju, aby hra měla spád. Aby prostě fanoušek nešel otrávený ze zápasu, když jde z hokeje, přestože jeho mužstvo vyhraje," prohlásil Růžička.

"Rozporuplné bude asi posuzování toho pravidla u gólmana, kdy chytí puk kolem brankoviště a nemůže ho rozehrát, protože na něj pojede protihráč. Bude záležet, jak to rozhodčí v tu chvíli posoudí. Pravidla jsou každopádně nějak daná a hráči se s tím musí samozřejmě vyrovnat," připomněl další změnu ohledně zdržování brankářů Vladimír Kýhos, trenér Mladé Boleslavi. "I mně ale připadá, že místo, aby se zápas urychlil, tak se protahuje. Také je vlastně na pořadu dne, že mohou vlastně trestat lajnoví rozhodčí (chybné vhazování), což si myslím, že není dobře," doplnil Kýhos.