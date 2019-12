Gulaš smázl Litvínov, slaví i Kladno. Spartu srazil hattrick Lence

Hokejisté Plzně porazili ve 28. kole extraligy Litvínov vysoko 6:2 a svého soupeře zdolali již poosmé z posledních devíti vzájemných zápasů. Severočeši ztratili dnešní souboj již během úvodní třetiny, ve které sice brzy vedli, ale poté čtyřikrát inkasovali. Západočeši si pomohli čtyřmi využitými přesilovkami. Dvěma góly a stejným počtem asistencí se blýskl nejproduktivnější muž soutěže Milan Gulaš.

Hosté začali aktivněji a díky přesné střele Pavelky od modré čáry se dostali do vedení již po 39 sekundách hry. Poté se domácí probudili a během necelých dvou minut vstřelili tři góly. Obrat zahájil v 6. minutě po rychlé akci přesnou střelou z mezikruží Straka, o 39 vteřin později tečoval Gulašovu nabídku zblízka do sítě Pulpán a při vyloučení Trávníčka dorážkou Gulašovy bomby upravil Němec v 7. minutě na 3:1.

Litvínovští následně přečkali další nápor Indiánů, ale srážela je nedisciplinovanost. Trest Januse za zdržování hry potrestal v 19. minutě Gulaš, jenž gólmana hostů prostřelil švihem mezi betony. Vzápětí mohl odpovědět během přesilovky Severočechů Hanzl, jeho dorážku ovšem stačil vleže zastavit gólman Frodl.

Po pauze měli hosté výhodu více než dvě minuty dlouhé početní výhody pět na tři, kterou prodloužil vyhozením kotouče Moravčík. Když už byli domácí ve čtyřech, snížil ve 22. minutě po přiťuknutí Trávníčka pohodlně do odkryté branky Kašpar na 2:4. Indiáni znervózněli a od pohromy je za chvíli uchránil Kašpar špatnou přihrávkou při přečíslení dvou na jednoho.

Pak převzali iniciativu znovu domácí. Nový muž v litvínovské brance Honzík ještě stačil zastavit šanci Kantnera, v polovině utkání už dvě využité přesilovky v rozmezí necelých dvou minut hosty definitivně zlomily. Nejprve uspěl tvrdou ránou od modré čáry Čerešňák a ve 30. minutě po spolupráci s Mertlem svým druhým gólem zvýšil na konečných 6:2 kanonýr Gulaš. Další brankové příležitosti Chemici se štěstím přečkali.

Závěrečná dvacetiminutovka se totiž hrála spíše z povinnosti. Hosté se snažili nedopustit ještě vyšší debakl a domácí své akce přehrávali.

Kladno konečně uspělo

Hokejisté Kladna porazili v utkání 28. kola extraligy Hradec Králové 3:1. Rytíři si připsali teprve druhou výhru z posledních sedmi zápasů i díky gólům útočníka Ladislava Zikmunda, který jim zajistil vedení 2:0. Třetí branku přidal Jakub Strnad, za hosty pak korigoval Radek Smoleňák. Východočeši zaznamenali třetí porážku za sebou, během této neúspěšné série dali dohromady jen tři góly.

Rytíři nastoupili ve vánočních dresech. V jejich sestavě sice opětovně chyběl hrající majitel Jaromír Jágr, ale týmu už po dohodě prvoligové Slavie s Mladou Boleslaví mohl díky střídavému startu vypomoci jiný zkušený útočník a mistr světa z roku 2010 Petr Vampola.

Kladnu vyšel vstup do zápasu, když ve čtvrté minutě Zikmund nijak nekomplikoval koncovku přečíslení tři na dva a z bodu pro vhazování prostřelil Mazance. Hosté pak měli o něco výraznější náznaky šancí, jenže Godla zabránil vyrovnat Klímovi, Šaldovi i Paulovičovi.

Strážce domácí branky uhájil Kladno od pohromy i ve 28. minutě před dotírajícím Rákosem. Další šanci nedokázal zužitkovat Paulovič. Krátce po něm se výborně natlačil do zakončení Machač, ani Mazanec se ale nenechal zahanbit. Bezchybně si pak vedl také proti Stachovi, takže do závěrečné dvacetiminutovky zůstal zápas zcela otevřený.

Přesně po 42 odehraných minutách se ale poprvé v utkání vylučovalo a po O'Donnellově pokusu se z dorážky prosadil v polovině Klímova trestu na brankovišti dostatečně důrazný Zikmund. V 53. minutě pak dodal klid domácím třetím zásahem Strnad. Kladenský brankář Godla přišel o nulu až na konci 57. minuty, kdy snížil Smoleňák. Středočeši dokázali dohrát duel bez jediného vyloučení.

Lenc vstřelil hattrick

Hokejisté Liberce porazili ve 28. kole extraligy Spartu 4:1 a udolali Pražany i potřetí v sezoně. Hrdinou zápasu byl autor hattricku Radan Lenc. Severočeši se posunuli na druhé místo tabulky a na vedoucí Spartu ztrácí jen bod. Utkání mělo charitativní podtext a premiérový gól si v něm připsal i liberecký útočník Jiří Průžek, který v létě vyhrál boj nad rakovinou.

První větší šanci utkání měli hosté, Řepík přihrál mezi kruhy Říčkovi, jehož pokus z voleje ale Hrachovina zastavil. Na konci 6. minuty se faulem provinil sparťan Pech, po třech vteřinách jeho spoluhráč Dvořák poslal puk do hlediště a domácí následnou přesilovkou pět na tři nepohrdli. Skóre otevřel Lenc.

O dvě minuty později Hudáček orazítkoval tyč Sedláčkovy branky. Domácí byli při chuti, což demonstroval pěknou individuální akcí kapitán Jelínek. Vyrovnat mohl Tomášek, Hrachovina v liberecké brance byl ale připraven.

Druhou třetinu začali lépe hosté, kteří měli ve 24. minutě blízko k vyrovnání. Hrachovina byl po střele Blaina již překonán, ale pomohla mu tyčka. Hosté se dočkali ve 26. minutě, po přečíslení se prosadil kapitán Řepík.

Branka dala hostům další energii, ale domácí odolávali. Ve 34. minutě se dostal do slibné šance Hudáček, ale Sedláček minisouboj vyhrál. Co se nepovedlo Hudáčkovi, zvládl se štěstím Lenc. Jeho přihrávku při přečíslení si Jurčina srazil do branky. Než se hosté vzpamatovali ze smolně inkasovaného gólu, přišel další úder. Ve skrumáži před Sedláčkem se nejlépe zorientoval Průžek a vstřelil svůj první extraligový gól.

V úvodu třetí části se potřetí prosadil Lenc a výrazně přiblížil Liberec k další výhře nad Pražany. Hosté navíc vzápětí přišli o obránce Košťálka, jenž za faul na Dernera putoval předčasně do kabin. V přesilovce mohl přidat další gól Lenc, tentokráte ale nemířil přesně. Sparta se snažila zápas zdramatizovat, výborně chytajícího Hrachovinu ale podruhé nepřekonala.

Přestřelka v Pardubicích

Hokejisté Karlových Varů zvítězili v divokém utkání na ledě Pardubic 6:5 v prodloužení. Hosté na začátku druhé třetiny vedli už 3:0, ale Dynamo skóre pěti góly otočilo. Minutu a půl před třetí sirénou si Západočeši vynutili prodloužení, které po 15 vteřinách ukončil Beránek. Karlovy Vary vyhrály počtvrté v řadě. Pardubice naopak pod koučem Razýmem neuspěly ani na druhý pokus a jsou dál poslední.

Karlovým Varům vyšel začátek a hned v prvním střídání je poslal do vedení Rachůnek, který svůj úprk zakončil povedenou kličkou. Energie pak dostala k dispozici dvouminutovou přesilovku pět na tři, při níž dvakrát Rachůnek a jednou Stříteský napálili tyč. Až s návratem Berana a Eklunda na led se ze strany trefil Polák.

Pardubice zahrozily jen v přesilovce, ve které přestřelil Kusý, jinak Novotného moc nezaměstnávaly. Na začátku druhé třetiny se přesně pod horní tyč trefil Polák a Kacetla v brance nahradil Kantor. Dynamo bylo na dně a zdálo se, že Energie půjde za výhrou.

Pardubice však zareagovaly obdivuhodně a ve 24. minutě se dvěma góly během 34 vteřin vrátily do hry. Nejprve se z dorážky prosadil Tybor a poté Novotnému propadla do sítě střela obránce Mikuše. Najednou tempo určovali domácí a ve 33. minutě po zaváhání karlovarského gólmana u zadního mantinelu zakončil do prázdné branky Machala. Obrat završil za dvě a půl minuty Mandát, který tečoval Zdráhalovu střelu. Novotného pak v brance hostů vystřídal Horák.

Do třetí třetiny nastoupil domácí tým bez zraněných Machaly a Kousala, přesto hned na jejím startu přidal pátý gól ranou pod horní tyč Kusý. Karlovy Vary s dvoubrankovou ztrátou zabraly a dostaly soupeře pod tlak, solidní příležitosti neproměnili Beránek a Polák. V 52. minutě Raška přece jen zužitkoval přečíslení a naděje Energie na bodový zisk ožila. Minutu a půl před třetí sirénou na zadní tyči nehlídaný Rachůnek vstřelil kýžený pátý gól.

Ještě v základní hrací době mohl rozhodnout Gríger, ale v situaci dvou proti jednomu minul branku a zápas dospěl do prodloužení. To trvalo jen 15 vteřin, než se k samostatnému úniku rozjel Beránek a ranou mezi Kantorovy betony přisoudil druhý bod Karlovým Varům.

Köhler rozhodl v prodloužení

Hokejisté Zlína sice ve 28. kole extraligy s Vítkovicemi dvakrát prohrávali, nakonec se ale radovali z výhry 3:2 v prodloužení. V čase 61:03 utkání rozhodl Bedřich Köhler. Zlín se po výhře posunul v tabulce na 11. místo před svého dnešního soupeře, oba týmy ale doposud získaly 34 bodů.

Opatrná první třetina obstarala fanouškům trochu vzruchu až v 10. minutě, domácího Ference ale v dobré šanci zastavil faulem Kovář. Následnou přesilovku Berani nesehráli moc dobře, a tak když zakročil na druhé straně proti možnosti Zdráhala Kašík lapačkou, šlo se do kabin za bezbrankového stavu.

Druhá část byla o něčem jiném, diváci viděli více šancí, především však v podání hostů. První zužitkovala Ridera ve 25. minutě, početní výhodu v gól proměnilo ex-zlínské duo: Bukarts střílel, Lakatoš dorážel.

Vyrovnat mohl Sedláček, jenž se sice natlačil před Svobodu, zakončit už ale ideálně nedokázal. Krátce za polovinou duelu dostali Berani možnost početní výhody, která jim však hrubě nevyšla. Nedařilo se jim dostat do útočné třetiny, přičemž zmar podtrhli krátce před jejím koncem, kdy inkasovali trest za příliš mnoho hráčů na ledě.

Do třetí dvacetiminutovky ovšem vstoupili Zlínští jako uragán. Šance střídala šanci, domácí soupeře téměř nepouštěli z jejich obranné třetiny. S výjimkou úniku Tršky se hrálo jen před Svobodou, což vyústilo v logickou situace - Berani v 52. minutě vyrovnali. Z předbrankového prostoru uspěl Okál, přičemž gólmana Vítkovic domácí překonali až svou 47 střelou v utkání.

Radost ale domácím vydržela jen 34 sekund. Zlínští v honbě za obratem propadli a po přečíslení tři na jednoho vrátil vedení Vítkovicím Mallet. Berani už se do podobného tlaku dostat nedokázali, i přesto ale zvládli vyrovnat. V čase 59:02 uspěl bassebalovým odpalem Claireaux. Jeho gól potvrdilo i na dvakrát video.

Bonusový bod za výhru v prodloužení nakonec získal zásluhou pohotově dorážejícího Köhlera Zlín. Hosté sice ještě jeho branku hlasitě rozporovali, gólman Svoboda, který si nakonec připsal 52 úspěšných zákroků, rozsekal hokejku, výsledek se ale nezměnil.

V Olomouci rozhodl Kolouch

Hokejisté Olomouce porazili ve 28. kole extraligy Mladou Boleslav 3:2 po samostatných nájezdech, utkání rozhodl v sedmé sérii Petr Kolouch. Oba góly hostů vstřelil slovinský útočník Žiga Jeglič.

Olomouc se dostala do vedení v 6. minutě zásluhou Musila, který na Hané hostuje právě z Mladé Boleslavi. Šikovný útočník dorazil do sítě střelu Klimka a potvrdil svoji formu, když si připsal třetí gól z posledních dvou zápasů. Druhou branku přidali domácí ve vlastním oslabení. Musil ujel s Klimkem do rychlého protiútoku a po střele Jaroměřského se puk po závaru před brankou šťastně odrazil za Krošeljova záda.

Mladá Boleslav ale v pokračující přesilové hře snížila. Nahození Skalického od mantinelu nasměroval šikovně mezi betony brankáře Konráda, který se po osmi zápasech vrátil do sestavy Olomouce, Jeglič. Hosty snížení nakoplo a vypracovali si několik slibných šancí, gól ale nedali.

V druhé třetině se tempo hry zklidnilo a šance byly k vidění jen při přesilových hrách Olomouce. Nejdříve si na osu hřiště nabruslil Nahodil a z ideální pozice přestřelil. Stejným způsobem pak dopadla i střela Olesze. Zkušený útočník ujel obraně hostů také v olomouckém oslabení, Krošelj si na jeho kličku počkal a zasáhl. Boleslavi se druhá třetina příliš nepovedla a Konráda za celých 20 minut vážnějším způsobem neohrozila.

Povedlo se jí to až po osmi minutách třetí třetiny, kdy střílel do boční sítě Konrádovy branky Skalický. Olomouc se v průběhu třetí třetiny zaměřila především na obranu. Udržet tříbodovou výhru ale domácí nezvládli. V čase 59:30 při power play vyrovnal nenápadnou střelou přes klubko hráčů Jeglič.

Do největší šance se v prodloužení dostal domácí Musil, Krošelj ho ale v samostatném úniku vytlačil do strany a Musil trefil pouze boční síť branky. Vítěze utkání určily samostatné nájezdy, které rozhodl druhým proměněným pokusem v sedmé sérii Kolouch.