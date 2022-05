Hokejová Plzeň získala do obrany zvučnou posilu, ze Švédska se vrací Zámorský

Obránce Petr Zámorský se stal novou posilou hokejistů Plzně. Devětadvacetiletý odchovanec Zlína, který hrál v extralize také za Spartu, Hradec Králové a Kometu Brno, se do domácí nejvyšší soutěže vrací po roce stráveném ve švédském Örebru. S Indiány podepsal účastník mistrovství světa z let 2014, 2016 a 2019 roční smlouvu.

"Pro roli klíčového ofenzivního beka jsme hledali českého hráče. Máme ještě volnou pozici centra, kam přivedeme nejspíše cizince. Nechtěli jsme naplnit kvótu pro jiné národnosti a taky s ohledem na fungování kabiny jsme chtěli přivést Čecha," řekl klubovému webu sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.

V uplynulé sezoně si Zámorský za Örebro připsal ve švédské lize v 57 zápasech včetně play-off tři góly a 11 asistencí. Ve dvou duelech také nastoupil za českou reprezentaci a zaznamenal asistenci. V české extralize má na kontě celkem 357 utkání a 142 bodů (41+101). V roce 2014 slavil s mateřským Zlínem mistrovský titul.

V zahraničí působil Zámorský také v letech 2014 až 2017. Po triumfu se Zlínem a premiéře na mistrovství světa v Minsku podepsal jako nedraftovaný hráč dvouletou smlouvu s New York Rangers, ale ročník 2014/15 strávil po kempu ve finském Blues Espoo a následně v Örebru. V další sezoně působil krátce na farmě v Hartfordu v AHL a potom se vrátil do Örebra, odkud v ročníku 2017/18 odešel do Sparty.

V české reprezentaci má na kontě 66 utkání a 15 bodů (2+13). Na MS v Rusku v roce 2016 se sice dostal na soupisku, ale do turnaje nezasáhl. Zahrál si opět před třemi lety na světovém šampionátu v Bratislavě.

"Petra jsme měli v hledáčku a jsme moc rádi, že jsme se domluvili. O jeho kvalitách víme, Martin Straka ho měl v nároďáku a známe ho. V těžké švédské soutěži obstál, hrál pravidelně 18 minut na zápas. Jeho předností je ofenziva, je výborný v přesilovkách, má dobrou střelu, cit na rozehrávku, navíc hraje napravo. Věříme, že zapadne jak do mužstva a kabiny, tak do našeho herního stylu. Podepsali jsme spolupráci prozatím na jeden rok a uvidíme, jak spolupráce bude z obou stran klapat," doplnil Vlasák.

Zámorský se těší na nové angažmá. "Vím, jaká jsou očekávání, jak by si to vedení představovalo. I to je pro mě výzva a těším se na ni. Bude pochopitelně záležet na mně a na mých výkonech, abych to naplnil. Je mým cílem dostát těmto očekáváním. Od začátku jednání s Plzní jsem sledoval, jak se kádr vyvíjí. Dává mi to smysl, všechno do sebe zapadá. Ve vedení klubu jsou zkušení bývalí skvělí hráči, kteří vědí, jak tým poskládat. V srpnu to už pak bude na nás, abychom se společně kvalitně připravili a pak podávali odpovídající výkony po celou sezonu," prohlásil Zámorský.