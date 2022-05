Hokejovou extraligu budou po deseti letech opět řídit kluby

Hokejovou extraligu budou od příští sezony místo Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) opět řídit kluby. Na základě smlouvy s Asociací profesionálních klubů (APK LH) musí být počet účastníků mezi deseti až 14 týmy a i nadále musí být pro týmy z nižší soutěže zachována možnost postoupit. Ředitelem extraligy bude místo Josefa Řezníčka nově Martin Loukota, který v minulosti působil na svazu jako manažer reprezentací, naposledy žen.

Hokejový svaz řídil nejvyšší soutěž deset let, teď se výkonné kompetence na základě smlouvy podepsané s platností od 1. května vrací zpět k APK LH. Zástupci klubů o této možnosti se svazem diskutovali od roku 2016, kdy podepsali memorandum. Od ledna loňského roku se poté jednání zintenzivnili.

"V roce 2021 vznikla pracovní skupina, která měla za cíl zjistit možnosti a konkrétnější podmínky. Poté, co jsme si ověřili, že vůle je z obou stran, tak jsme letos v lednu oznámili svazu, že bychom od 1. 5. rádi extraligu řídili sami," uvedl člen představenstva APK LH Aleš Kmoníček na pondělní tiskové konferenci s tím, že smlouva o převodu kompetencí byla uzavřena na dobu neurčitou. "Naším zájmem je, aby extraliga probíhala i nadále plynule jako za dob řízení hokejového svazu," podotkl Kmoníček.

Hlavním důvodem, proč kluby chtějí řídit extraligu samy, je, že se podle viceprezidenta APK LH Prokopa Beneše rozhodly převzít zodpovědnost. S tím, že stejný model funguje ve Švédsku, Německu, ve Švýcarsku nebo v Rakousku.

"Druhá věc je, že jsme během posledních dvou let poznali, že kluby potřebují některé věci řešit jako reprezentativní orgán napřímo," poukázal Beneš na situace spojené s pandemií koronaviru. "Tím nechci říct, že by nám svaz neposkytoval součinnost. Takhle je to ale flexibilnější," řekl. "A také bych to přirovnal k akciové společnosti, kde akcionáři, kteří vynakládají prostředky na provoz firmy nebo produktu, by chtěli mít bezprostřední vliv na její řízení," doplnil Beneš.

Představitelé klubů se zavázali, že i nadále bude platit možnost postoupit do extraligy z první ligy. V příští sezoně se bude hrát baráž ve stávající podobě - nejhorší tým nejvyšší soutěže po základní části se střetne s vítězem play-off první ligy.

V dalších ročnících se teoreticky může hrát baráž ve formátu dva kluby z extraligy a dva z první ligy nebo může být zavedený přímý postup a sestup. Počet účastníků se poté musí pohybovat mezi 10 a 14 týmy. Kdyby si chtěla APK LH zvolit jiný model, potřebuje písemný souhlas vedení ČSLH.

"Garantujeme, že uzavření soutěže není na pořadu dne. Od počátku spolupráce se svazem je dáno, že prostupnost lig bude zachována," řekl Beneš s tím, že kluby z první ligy, které sportovní cestou postoupí, nebudou diskriminovány.

Podmínky, které budou pro účast muset splnit, budou stejné jako pro extraligové celky. Pokud například některý z klubů nejvyšší soutěže dostane na nějaký bod výjimku, nebude možné, aby dřívější prvoligista ze stejného důvodu nemohl postoupit.

Kluby se zavázaly i nadále respektovat oficiální reprezentační přestávky, nejvyšší soutěž v nich ale může bez nominovaných hráčů pokračovat. Sami si budou upravovat řády a předpisy stanovující fungování extraligy, tj. herní, licenční a disciplinární řády. Určí si i složení jednotlivých komisí, pouze komise rozhodčích bude i nadále pod ČSLH. APK LH do ní jmenuje svého zástupce, jehož pravomocí bude složení nominační listiny rozhodčích a delegace arbitrů na zápasy.

V příští sezoně se bude extraliga hrát stejným herním systémem jako v předešlém ročníku. Základní část, která začne 16. září, bude mít 52 kol. Čtyři týmy postoupí přímo do čtvrtfinále, celky z 5. až 12. místa čeká předkolo play-off, čtrnáctý tým baráž. V prvním kole se mistrovský Třinec utká s Českými Budějovicemi, druhá Sparta začne v Mladé Boleslavi.