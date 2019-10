Je zážitek zachytat si proti hráčům jako je pan Jágr, culil se Huf

Až do konce života si prý bude pamatovat první říjnovou neděli tohoto roku zlínský hokejový brankář Daniel Huf. Ve svých dvaceti letech odchytal čtvrté utkání v extralize, připsal si na své konto první nulu a navíc v zaplněné brněnské hale. S jeho výrazným přispěním vyhráli Berani v Brně nad Kometou vysoko 7:0.

Huf před novináři ani pořádně nevěděl, co na to říct. Na rozhovory není zatím zvyklý. Brzy se ale rozpovídal. "Takový zápas jsem si odmalička vážně přál, teď jsem si ho naživo užil a je to nádherné. Nikdy na to nezapomenu a tento den mi bude připomínat puk, který jsem si už schoval a doma si ho vystavím," řekl s úsměvem do novinářům.

Do sezony vstupoval jako dvojka po Liboru Kašíkovi, který se zranil a bude delší dobu mimo hru. Zlín přivedl z Brna Marka Čiliaka a Hufovi role dvojky zůstala, alespoň do tohoto víkendu. V neděli však chytal proto, že Čiliak nechtěl strážit branku Beranů proti svému mateřskému klubu. "Uvidíme, jak to bude dál. Jsem mladý a musím se pořád učit. Kdo bude chytat, ať určí trenéři," konstatoval Huf.

Po zranění Kašíka mohl pokukovat po roli jedničky, ale příchod Čiliaka bere jako velké plus. "Má dva tituly s Kometou, můžu se od něj učit, sbírat zkušenosti. Bylo to krásné být jedničkou, moc jsem si to užil," pochvaloval si Huf.

Ve své zatím krátké kariéře se už postavil takovým hráčům jako jsou Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec. "Jsou to zážitky. Plekance jsem potkal na ledě už minulou sezonu, když jsem chytal v Prostějově a on hrál za Kladno, teď jsem zase chytal proti panu Jágrovi," použil zdvořilostní oslovení gólman, který se narodil čtrnáct měsíců poté, co Jágr a spol. vyhráli v Naganu zlaté olympijské medaile.

"Prostě chytat proti hráčům, co hráli v NHL, je super zážitek, je vidět, jak moc toho umí," vysekl jim poklonu Huf.

Zatímco s Kladnem Berani prohráli těsně 1:2, v neděli měl navrch on, a to nejen nad Plekancem. "Se štěstím se mi dařilo, nechtěl jsem dovolit soupeřům žádné dorážky. Když máte puk ve své moci a pod kontrolou, tak se žádné horší situace nevyvrbí. Kometa měla spoustu šancí, ale kluci mi výborně pomáhali a blokovali střely. Co prošlo na mě, to jsem chytil. Hráli obětavě a výborně, moc ji děkuji," chválil Huf kabinu.

V úterý čeká rozjetý Zlín doma pražská Sparta a trenéři mají z gólmanů pozitivně zamotanou hlavu. "Vůbec netuším, jak to teď bude dál a kdo půjde do branky příště," zakončil upřímně Huf.