Jediný rébus: Sparta nebo Litvínov? Olomouc sahá po šestce

Dramatičnost z minulých let je pryč. Letos se fanoušci dočkají v závěru základní části pouze slabého odvaru. Hokejová extraliga v závěru základní části nenabídne tak dramatický náboj jako v předešlých sezonách. Zbývá vyřešit praktický poslední otazník. Udrží utrápená Sparta desítku, nebo ji vystřídá Litvínov, který se pokouší oživit Jiří Šlégr. Nenápadně stoupá tabulkou vzhůru Olomouc, jež má namířeno i do elitní šestky.

Odvrátit nudný konec sezony. Jasný cíl Sparty i Litvínova, kteří bojují o desáté místo. Pražané mají na svého soupeře náskok tří bodů, ale nedaří se jim, což vyústilo i v bojkot fanoušků. Trumfem nemůže být pro svěřence Uweho Kruppa ani závěr základní části. Sice hrají třikrát ze čtyř případů v domácím prostředí, ale na vlastním ledě se jim vůbec nedaří, hůř si vedou pouze poslední Pardubice.

I los je lehce smířlivější pro Spartu, která doma přivítá Karlovy Vary a následně před vlastními fanoušky Litvínov. V nadcházejících víkendových duelech mají tedy Pražané dva mečboly, jak rozseknout extraligu na desítku postupujících do bojů o play-off a čtveřici smutných bojující pouze ve skupině o udržení. Oba soupeře pak čekají duely s celky ve vrchní polovině tabulky. Poražený z dvojice Sparta-Litvínov nebude mít v ní ani o co hrát, protože jeho náskok před účastníky baráže je luxusní.

Tým z Hané útočí

Nečekaně trochu v druhém sledu nabízí zápletku i boj o elitní šestku. Na počátku závěrečné čtvrtiny se zdálo, že ji nemůže nic ohrozit, ale Olomouc nabrala v posledních kolech výtečnou formu, za posledních pět kol byl lepší pouze Mountfield, a výrazně tlačí na šesté Vítkovice.

Díky čtyřem výhrám v řadě už je za nimi pouze o dva body. Hanáci mají navíc schůdnější los než jejich ostravský rival. Cesta k bodům přes Boleslav, Pardubice, Zlín a Chomutov je výrazně snazší než přes Brno, Hradec, Liberec a Litvínov v případě ostravského celku. Zatímco Olomouc má vyjma Pirátů se svými nadcházejícími soupeři kladnou bilanci zápasů, tak Vítkovice jsou na tom přesně naopak a letos se jim dařilo lépe akorát proti severočeským Bílým Tygrům.

Zbytek bez náboje

Prezidentský pohár už se pomalu, ale jistě přesouvá do rukou Liberce, který ho získá potřetí za poslední čtyři roky. Žádný jiný klub nemá v poslední době takovou kontinuitu, jako právě Bílí Tygři. I další celky Plzeň, Hradec a Třinec mají jistou první čtyřku a bojují jenom o co nejlepší výchozí pozici do čtvrtfinále, o čemž výrazně napoví páteční vzájemný duel Západočechů s Mountfieldem, kteří poté vyzvou ještě Oceláře v přímém souboji.

Závěr základní části tedy poztrácí náboj až do poslední kola jako v minulých letech. Jiná zvláštní dramata už se v lize nekonají a to i mezi hráči. Fanoušci nenajdou útěchu v honbě za nábojem i v případě individuálních statistik, kterým bezpečně vládne plzeňský Milan Gulaš jak v produktivitě, tak mezi střelci s bilancí 29+30. Na prvním místě má luxusní čtyřbodový respektive šestigólový náskok před svými pronásledovateli.